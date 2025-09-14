Nemzeti Sportrádió

Bejelentette visszavonulását Tadissi Martial

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 11:28
null
Tadissi Martial befejezte (Fotó: ute.hu)
Címkék
karate Tadissi Martial visszavonulás
Befejezi versenyzői pályafutását a karatés Tadissi Martial. Az Európa-bajnok, világbajnoki- és Világjátékok-ezüstérmes, Európa Játékok-bronzérmes, tízszeres magyar bajnok versenyző a hétvégi Budapest Open rangos nemzetközi versenyen jelentette be visszavonulását.

A ragyogó sportolói karrierjét tavaly Európa-bajnoki címmel megkoronázó Tadissi Martial az ünnepélyes eseményen arról beszélt, hogy 26 év karate és 18 év válogatottságot követően elérkezett látja a búcsú idejét. Megköszönte nevelőedzőinek, Módos Viktóriának és Horváth Gábornak azt, hogy megszerettették vele a karatét és sportolót neveltek belőle, ezért második szüleiként tekint rájuk. Emellett megköszönte szülei támogatását is, akik elmondása szerint erőn felül támogatták a sportolását. Mint elmondta: egész eddigi életét a karaténak köszönheti. Itt ismerte meg feleségét is, a szintén hosszú időn át válogatott Molnár Rékát, aki immár második gyermeküket várja.

„Úgy gondolom, hogy sikerült maradandót alkotnom a sportágban, egyben utat és példát mutatni a társaimnak és a jövő generációjának. Számomra ez az egyik legfontosabb. Kiemelendő, hogy minden idők legsikeresebb korszakában képviselhettem a magyar karatét. Nem túlzás kijelenteni, hogy az aranygenerációjának lehettem a részese, számos korszakos bajnokkal volt lehetőségem megosztani a tatamit” – mondta a Budapest Open közönsége előtt Tadissi Martial.


Utalt arra is, hogy csak a versenyzői karrierjét zárja le, hiszen a tatamin aratott diadalait az elmúlt hetekben sportdiplomáciai sikerrel folytatta, amikor beválasztották a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége, az IWGA sportolói bizottságába.

„Elindul egy új és izgalmas élet, de nem szeretnék teljesen eltávolodni a sportágunktól sem. Bízom benne, hogy lesz még alkalmam a magyar karatesport sikereiért és fejlődéséért dolgoznom más szerepkörben is” – fogalmazott beszédében Tadissi Martial.

 

karate Tadissi Martial visszavonulás
Legfrissebb hírek

Messi, Haaland, Bryant, Ronaldo – velük készül visszavonulására a legendás pankrátor

Egyéb egyéni
2025.09.11. 10:06

Visszavonult az F1 nyolcszoros futamgyőztese, új szerepkörben folytatja

F1
2025.09.06. 13:43

Visszavonult az Eb-győztes Alessandro Florenzi

Olasz labdarúgás
2025.08.27. 12:39

Egy fesztiválon erősítette meg visszavonulását a Napoli gólrekordere

Minden más foci
2025.08.24. 15:09

Magyarország ad otthont a 2029-es godzsu-kaj karate-világbajnokságnak

Egyéb egyéni
2025.08.22. 13:11

Luis Suárez: Messivel együtt szeretnék visszavonulni

Minden más foci
2025.08.20. 12:15

A halálos balesetek miatt befejezi a 21 éves német bringás

Kerékpár
2025.08.13. 14:28

Guardiola: Két év múlva abbahagyom az edzősködést

Angol labdarúgás
2025.07.28. 13:40
Ezek is érdekelhetik