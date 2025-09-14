Bejelentette visszavonulását Tadissi Martial

A ragyogó sportolói karrierjét tavaly Európa-bajnoki címmel megkoronázó Tadissi Martial az ünnepélyes eseményen arról beszélt, hogy 26 év karate és 18 év válogatottságot követően elérkezett látja a búcsú idejét. Megköszönte nevelőedzőinek, Módos Viktóriának és Horváth Gábornak azt, hogy megszerettették vele a karatét és sportolót neveltek belőle, ezért második szüleiként tekint rájuk. Emellett megköszönte szülei támogatását is, akik elmondása szerint erőn felül támogatták a sportolását. Mint elmondta: egész eddigi életét a karaténak köszönheti. Itt ismerte meg feleségét is, a szintén hosszú időn át válogatott Molnár Rékát, aki immár második gyermeküket várja.

„Úgy gondolom, hogy sikerült maradandót alkotnom a sportágban, egyben utat és példát mutatni a társaimnak és a jövő generációjának. Számomra ez az egyik legfontosabb. Kiemelendő, hogy minden idők legsikeresebb korszakában képviselhettem a magyar karatét. Nem túlzás kijelenteni, hogy az aranygenerációjának lehettem a részese, számos korszakos bajnokkal volt lehetőségem megosztani a tatamit” – mondta a Budapest Open közönsége előtt Tadissi Martial.



Utalt arra is, hogy csak a versenyzői karrierjét zárja le, hiszen a tatamin aratott diadalait az elmúlt hetekben sportdiplomáciai sikerrel folytatta, amikor beválasztották a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége, az IWGA sportolói bizottságába.

„Elindul egy új és izgalmas élet, de nem szeretnék teljesen eltávolodni a sportágunktól sem. Bízom benne, hogy lesz még alkalmam a magyar karatesport sikereiért és fejlődéséért dolgoznom más szerepkörben is” – fogalmazott beszédében Tadissi Martial.