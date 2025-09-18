Asztalitenisz: mindkét magyar búcsúzott a WTT-verseny első napján

A törökországi Kappadókia ad otthont a WTT-sorozat feeder beosolású versenyének, amelyre két fiatal magyar játékos, Lei Balázs, valamint a nyáron ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző Szántosi Dávid nevezett. Mindketten a főtáblára kaptak besorolást, s az első akadályt Lei Balázs sikerrel vette, izgalmas ötjátszmás meccsen legyőzte a chilei Eusebio Vost. Ezt követően viszont már csak ázsiai ellenfelek jöttek szembe, így Szántosi az első, Lei a második fordulóban kiesett, s a kettejük alkotta páros is kikapott a nyolcaddöntőben.

WTT-SOROZAT, FEEDER, KAPPADÓKIA

Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért:

Lei Balázs–Vos (chilei) 3:2 (9, 10, –10, –9, 9)

Chua (szingapúri)–Szántosi Dávid 3:1 (–6, 9, 8, 7)

A 16 közé jutásért:

Uda (japán)–Lei 3:2 (–8, 10, 5, –7, 3)

Páros. Nyolcaddöntő:

Pang, Le (szingapúri)–Szántosi, Lei 3:1 (–8, 6, 5, 10)