Asztalitenisz: mindkét magyar búcsúzott a WTT-verseny első napján

SZ. M.SZ. M.
2025.09.18. 21:33
Lei Balázs egy győzelmet szerzett Törökországban (Fotó: WTT)
Szántosi Dávid Lei Balázs asztalitenisz
Az asztalitenisz WTT-sorozat törökországi állomásán két magyar játékos, Szántosi Dávid és Lei Balázs állt asztalhoz, s a főtáblás küzdelmek első napján mindketten elbúcsúztak a versenytől.

A törökországi Kappadókia ad otthont a WTT-sorozat feeder beosolású versenyének, amelyre két fiatal magyar játékos, Lei Balázs, valamint a nyáron ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző Szántosi Dávid nevezett. Mindketten a főtáblára kaptak besorolást, s az első akadályt Lei Balázs sikerrel vette, izgalmas ötjátszmás meccsen legyőzte a chilei Eusebio Vost. Ezt követően viszont már csak ázsiai ellenfelek jöttek szembe, így Szántosi az első, Lei a második fordulóban kiesett, s a kettejük alkotta páros is kikapott a nyolcaddöntőben.

WTT-SOROZAT, FEEDER, KAPPADÓKIA
Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért:
Lei Balázs–Vos (chilei) 3:2 (9, 10, –10, –9, 9)
Chua (szingapúri)–Szántosi Dávid 3:1 (–6, 9, 8, 7)

A 16 közé jutásért:
Uda (japán)–Lei 3:2 (–8, 10, 5, –7, 3)

Páros. Nyolcaddöntő:
Pang, Le (szingapúri)–Szántosi, Lei 3:1 (–8, 6, 5, 10)

 

