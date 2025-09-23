A Los Angeles-i olimpiát célozza meg az öttusázó Koleszár Mihály

„Izgalmas éven vagyunk túl. Szerintem sikerült elérni olyan célokat, amiket kitűztünk az edzői, szakmai stábbal. Négy évben gondolkodunk, nem kérdés, hogy az olimpiai ciklust nézzük összességében, és Los Angeles 2028 a következő nagy célunk” – mondta az M1 aktuális csatornának, hangsúlyozva, sok lépcsőfokon kell fellépni addig, hogy egyáltalán olimpiai résztvevő lehessen, és igyekszik profi szemlélettel mindent megtenni ennek érdekében.

Elárulta, mélypont volt, hogy nem tudott elindulni a litvániai vb-n. A Csepel 23 éves öttusázója kiutazott Kaunasba, de belázasodott.

„Meg kellett birkózni mentálisan az elúszott világbajnoksággal” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez még kell is egy kis idő, de kap segítséget.

A vb-t megelőzően viszont szinte minden versenyen kimagaslóan szerepelt. Ezüstérmes lett a kairói, majd a budapesti világkupán, megvédte címét az országos bajnokságon, a madridi Európa-bajnokságon egyéniben másodikként végzett, a csapattal és vegyes váltóban pedig győzött. Egyedül az alexandriai vk-döntőben nem jött ki számára a lépés, de ott is a bő élmezőnyben zárt, nyolcadik tudott lenni.

A sikerei közül kiemelte a budapestit és a madridit.

„A vk-ezüst Kairóban még betudható akár szerencsének is, de ha ezt meg tudja ismételni az ember, egy ennyire erős mezőnyben, mint a budapesti volt, az mindenképpen bizakodásra ad okot. Ez történt itthon, hazai közönség előtt, ami fantasztikus érzés volt. És nem mehetek el szó nélkül a madridi Európa-bajnokságon szerzett ezüstérem mellett sem” – hangsúlyozta, kiemelve, hogy a spanyol fővárosban nyerte első felnőtt egyéni érmét világversenyen.

Beszélt arról is, hogy sosem eredménycentrikusan, hanem teljesítménycentrikusan gondolkodik, gondolkodnak a stábjával.

„Az a cél, hogy az objektívan mérhető eredményeken fejlesszünk” – magyarázta. Ha pedig ez sikerül, akkor összejöhetnek dobogós, vagy pontszerző helyek.

Kiemelte, hogy a magyar öttusázók szép sikereket értek el idén, érdemes követni a sportágat, de nem csak emiatt.

„Eddig is gyönyörű szép volt, de ez után is megmarad a szépsége. Bízom benne, hogy azok, akik az eredeti öttusát, a lovaglással megrendezett öttusát szerették, továbbra is szeretni fogják ezt a megújult és izgalmas új sportágat, de közben be tudjuk esetleg vonzani a fiatalabb nézőközönséget” – mondta.