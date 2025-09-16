Nemzeti Sportrádió

90. életévében elhunyt Robert Redford

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.16. 15:24
null
Robert Redford (1936–2025) (Fotó: Getty Images)
Címkék
gyászhír gyász Robert Redford sportfilm
Kedd kora reggel Utah állambeli otthonában 90. életévében elhunyt Robert Redford amerikai színész, rendező és producer.

Robert Redford halálhírét a The New York Times közölte Cindi Berger, a Rogers & Cowan kommunikációs cég vezérigazgatójától kapott információk alapján.

Az Oscar-díjas rendező, színész és üzletember lelkes sportrajongó volt. A Verseny a lejtőn (Downhill Racer) című 1969-es filmben egy amerikai olimpiai síelőt alakított, míg az Őstehetség (The Natural) című 1984-es alkotásban egy baseballjátékost. Ő rendezte a Bagger Vance legendája (The Legend of Bagger Vance) című alkotást, amely Will Smith és Matt Damon főszereplésével egy lecsúszott golfozóról szól.

A Sports Illustrated korábbi cikkében kiemeli, hogy Redford többször is jelen volt a US Openen és a wimbledoni tenisztornán és különböző baseballmérkőzéseken is, 2011-ben ő végezte el Cubs–Pirates MLB-találkozó kezdődobását Chicagóban.

 

gyászhír gyász Robert Redford sportfilm
Legfrissebb hírek

Edzésbalesetben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző

Téli sportok
19 órája

Nem keresik meg a pakisztáni hegyekben elhunyt olimpiai bajnok sílövő holttestét

Téli sportok
21 órája

Gyász: elhunyt az Eb-bronzérmes súlyemelő, Lénárt Ferenc

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:37

Negyvenhat évesen távozott az angol bokszlegenda

Ökölvívás
2025.09.14. 13:52

Gyász: elhunyt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Andrej Csemerkin

Egyéb egyéni
2025.09.12. 19:33

Gyász: elhunyt Zsengellér Zsolt

Minden más foci
2025.09.11. 16:11

Holtan találtak rá a Palermo korábbi elnökére

Olasz labdarúgás
2025.09.10. 20:34

Gyász: hatszoros bajnok kapust gyászolnak az NHL-ben

Amerikai sportok
2025.09.06. 10:00
Ezek is érdekelhetik