90. életévében elhunyt Robert Redford

Robert Redford halálhírét a The New York Times közölte Cindi Berger, a Rogers & Cowan kommunikációs cég vezérigazgatójától kapott információk alapján.

Az Oscar-díjas rendező, színész és üzletember lelkes sportrajongó volt. A Verseny a lejtőn (Downhill Racer) című 1969-es filmben egy amerikai olimpiai síelőt alakított, míg az Őstehetség (The Natural) című 1984-es alkotásban egy baseballjátékost. Ő rendezte a Bagger Vance legendája (The Legend of Bagger Vance) című alkotást, amely Will Smith és Matt Damon főszereplésével egy lecsúszott golfozóról szól.

A Sports Illustrated korábbi cikkében kiemeli, hogy Redford többször is jelen volt a US Openen és a wimbledoni tenisztornán és különböző baseballmérkőzéseken is, 2011-ben ő végezte el Cubs–Pirates MLB-találkozó kezdődobását Chicagóban.