Világjátékok: Tőrös Tamara arany-, Tóth Alexa bronzérmes ju-jitsuban

A viadal honlapja szerint a korábban 63 kilogrammban ötödik Tőrös a győzelemig vezető úton arab emírségekbeli, izraeli, dél-koreai, majd újabb izraeli ellenfelet győzött le, míg az 57 kg-osok között is bronzérmes Tóth Fülöp-szigeteki és dél-koreai riválisa ellen nyert, majd az elődöntőben kikapott az izraeli Meshi Rosenfeldtől. A bronzéremért ismét egy dél-koreai indulót győzött le.

Ez volt volt az első alkalom, hogy két női földharcos képviselte Magyarországot a Világjátékokon.

A magyar csapat jelenleg hét arannyal, hat ezüsttel és öt bronzzal az éremtáblázat 5. helyén áll.

„Motivál, ha egy vesztes meccs után vagyok, és mivel a másik kategóriában veszítettem, úgy jöttem vissza, hogy ma muszáj mindenkit legyűrnöm” – értékelt az M1 aktuális csatornának Tőrös Tamara.

A sportoló hozzátette, edzője is sokat beszélt vele, és azt kérte, változtasson a hozzáállásán, higgyen magában és legyen agresszív.

„Rengeteget jelent nekem ez az aranyérem” – mondta a győztes.

Tóth úgy fogalmazott, hogy kicsit csalódott az újabb bronzérmével, mert két aranyért utazott Csengtuba, de ezt a második medált „jobban élte meg”, mint a két nappal korábbit. Amiatt viszont elégedett, hogy az elődöntőjét fájós térddel küzdötte végig.

„Örülök az újabb éremnek, négy év múlva talán az arany is összejön majd” – zárta Tóth Alexa.