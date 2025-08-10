Világjátékok: Spéth Norbert bronzérmes muaythaiban

A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint a DVTK Európa-bajnoka pénteken legyőzte a kazah Ruszlan Zajakint, szombaton viszont kikapott az orosz Konsztantyin Sahtarintól. Vasárnap az ukrán Olekszandr Jefimenko elleni sikerrel szerezte meg a bronzérmet.

„Nagyon elfáradtam, mindent otthagytam, a szívemet, a lelkemet, minden energiámat” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Spéth.

Hozzátette, az első menetet elveszítette, ami igen nehéz pillanat tud lenni, de a másodikban egyenlített, és ott ismét nőtt egy kicsit az önbizalma.

„Egy utolsó nagy hajrával sikerült bezsebelnem a harmadik menetet, így legalább nem üres kézzel térek haza, szóval egy kicsit kevésbé savanyú a szőlő” – vélekedett.

Női 54 kilogrammban Székely Anna pénteken legyőzte a kínai Kuang Fejt, szombaton kikapott a lengyel Martyna Kierczynskától, a vasárnapi bronzmérkőzésen pedig a szlovák Monika Chochlikovával szemben maradt alul.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két arany-, öt ezüst- és négy bronzérem.