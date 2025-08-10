Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Világjátékok: Spéth Norbert bronzérmes muaythaiban

Vágólapra másolva!
2025.08.10. 14:32
Spéth Norbert (balra) bronzérmes muaythaiban (Fotó: AFP)
Címkék
Világjátékok Spéth Norbert muaythai
A muaythaios Spéth Norbert bronzérmes lett a 71 kilogrammos súlycsoportban a kínai Csengtuban zajló világjátékok vasárnapi versenynapján.

 

A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint a DVTK Európa-bajnoka pénteken legyőzte a kazah Ruszlan Zajakint, szombaton viszont kikapott az orosz Konsztantyin Sahtarintól. Vasárnap az ukrán Olekszandr Jefimenko elleni sikerrel szerezte meg a bronzérmet.

Nagyon elfáradtam, mindent otthagytam, a szívemet, a lelkemet, minden energiámat” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Spéth.

Hozzátette, az első menetet elveszítette, ami igen nehéz pillanat tud lenni, de a másodikban egyenlített, és ott ismét nőtt egy kicsit az önbizalma.

Egy utolsó nagy hajrával sikerült bezsebelnem a harmadik menetet, így legalább nem üres kézzel térek haza, szóval egy kicsit kevésbé savanyú a szőlő” – vélekedett.

Női 54 kilogrammban Székely Anna pénteken legyőzte a kínai Kuang Fejt, szombaton kikapott a lengyel Martyna Kierczynskától, a vasárnapi bronzmérkőzésen pedig a szlovák Monika Chochlikovával szemben maradt alul.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két arany-, öt ezüst- és négy bronzérem.

 

Világjátékok Spéth Norbert muaythai
Legfrissebb hírek

Világjátékok: ismét ezüstérmes a maratoni kajakos Kiszli Vanda

Egyéb egyéni
1 órája

Világjátékok: világcsúccsal aranyérmes az uszonyosúszó Kiss Nándor

Egyéb egyéni
2 órája

Világjátékok: nincs megállás – Tóth Alexa bronzérmes

Egyéb egyéni
2 órája

Világjátékok: aranyérmes az uszonyosúszó Senánszky Petra

Egyéb egyéni
2 órája

Világjátékok: ezüstérmes a búvárúszó Törőcsik Zsófia

Egyéb egyéni
4 órája

Világjátékok: bronzérmes a tájfutó Bujdosó Zoltán

Egyéb egyéni
4 órája

Világjátékok: Bujdosó és Máramarosi is hatodik lett a tájfutók középtávú versenyében

Egyéb egyéni
2025.08.08. 10:44

Senánszky Petra és Korisánszky Dávid viszi a magyar zászlót a Világjátékokon

Egyéb egyéni
2025.08.07. 11:30
Ezek is érdekelhetik