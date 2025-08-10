Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Világjátékok: elődöntős a fallabdázó Farkas Balázs

Vágólapra másolva!
2025.08.10. 15:42
null
Farkas Balázs (jobbra) négy közé jutott a világjátékokon ( Fotó: Magyar Fallabda (Squash) Szövetség/Facebook )
Címkék
fallabda Squashberek Világjátékok Farkas Balázs squash
Szettveszteség nélkül jutott a legjobb négy közé a fallabdázó Farkas Balázs a kínai Csengtuban zajló világjátékokon.

Elődöntős a világjátékokon a Squashberek SE versenyzője, Farkas Balázs. A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint a világranglistán 46. helyezett tatabányai fallabdázó pénteken 3:0-ra nyert a kínai Li Haj-csen ellen, szombaton a guatemalai Edwin Josué Enriquez Francót verte meg 3:0-ra, a vasárnapi negyeddöntőben pedig a cseh Viktor Byrtusnál bizonyult jobbnak, szintén játszmaveszteség nélkül.

A rajt előtt Farkas azt mondta: minimális célja a nyolc közé jutás, Krajcsák Márk szövetségi kapitány viszont úgy vélekedett, hogy az éremszerzés is összejöhet neki.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két arany-, öt ezüst- és négy bronzérem.

 

fallabda Squashberek Világjátékok Farkas Balázs squash
Legfrissebb hírek

Világjátékok: Spéth Norbert bronzérmes muaythaiban

Egyéb egyéni
3 órája

Világjátékok: ismét ezüstérmes a maratoni kajakos Kiszli Vanda

Egyéb egyéni
5 órája

Világjátékok: világcsúccsal aranyérmes az uszonyosúszó Kiss Nándor

Egyéb egyéni
5 órája

Világjátékok: nincs megállás – Tóth Alexa bronzérmes

Egyéb egyéni
6 órája

Világjátékok: aranyérmes az uszonyosúszó Senánszky Petra

Egyéb egyéni
6 órája

Világjátékok: ezüstérmes a búvárúszó Törőcsik Zsófia

Egyéb egyéni
7 órája

Világjátékok: bronzérmes a tájfutó Bujdosó Zoltán

Egyéb egyéni
8 órája

Világjátékok: Bujdosó és Máramarosi is hatodik lett a tájfutók középtávú versenyében

Egyéb egyéni
2025.08.08. 10:44
Ezek is érdekelhetik