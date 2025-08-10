Világjátékok: elődöntős a fallabdázó Farkas Balázs

Elődöntős a világjátékokon a Squashberek SE versenyzője, Farkas Balázs. A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint a világranglistán 46. helyezett tatabányai fallabdázó pénteken 3:0-ra nyert a kínai Li Haj-csen ellen, szombaton a guatemalai Edwin Josué Enriquez Francót verte meg 3:0-ra, a vasárnapi negyeddöntőben pedig a cseh Viktor Byrtusnál bizonyult jobbnak, szintén játszmaveszteség nélkül.

A rajt előtt Farkas azt mondta: minimális célja a nyolc közé jutás, Krajcsák Márk szövetségi kapitány viszont úgy vélekedett, hogy az éremszerzés is összejöhet neki.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két arany-, öt ezüst- és négy bronzérem.