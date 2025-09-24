Skót sikerrel zárult a Budapest Squash Open

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a döntőben az első kiemelt Lobban 3–0-s győzelmet aratott az angol Patrick Rooney felett (11–6, 11–5, 11–9). A magyarok közül Farkas Balázs jutott legtovább, ő a negyeddöntőben búcsúzott, míg Simon Dániel és Takács Benedek az első fordulóban esett ki.

„Nagy öröm számunkra, hogy tizenhat év után tavaly ismét megrendeztük ezt a versenyt, és a következőre nem kellett újabb tizenhat évet várni. Idén öt kontinensről, tizenhat országból huszonnégy játékos érkezett a City Squash Clubba, köztük több top százas fallabdázót is láthatott a közönség. Minden nap telt ház volt, a versenyzők és a nézők egyaránt elégedetten távoztak” – mondta Kékesi Zsuzsanna, a Magyar Fallabdaszövetség főtitkára, aki kiemelte, a sportág szerelmesei a több százezer előfizetővel rendelkező SquashTV élő közvetítéseinek köszönhetően napokon át Budapestre figyeltek.

A sportvezető hozzátette, ez volt az idei harmadik nemzetközi verseny Magyarországon, egyúttal emlékeztetett arra, hogy jövőre Magyarország ad otthont az egyéni Európa-bajnokságnak.