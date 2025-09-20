Nemzeti Sportrádió

Budapest Squash Open: Simon és Takács is búcsúzott

2025.09.20. 22:20
Fotó: FB/PSA Budapest Squash Open
Címkék
fallabda Takács Benedek Budapest Squash Open Simon Dániel squash
Simon Dániel és Takács Benedek is elvesztette első mérkőzését, így búcsúzott a Budapest Squash Openen, a 32 ezer dollár összdíjazású fallabda PSA World Tour-versenyen.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Simon a harmadik szettben közel állt a szépítéshez, 9–6-ra is vezetett, de a portugál Rui Soares fordítani tudott, és lezárta a mérkőzést. Takács ezúttal nem találta a tavalyi meccsén mutatott formát, több ki nem kényszerített hibát vétett, így az egyiptomi Jasszin Elsafej magabiztosan jutott tovább.

„Mindkét játékosunk kemény ellenfelet kapott a nyitókörben, és a papírforma sajnos beigazolódott – értékelt Krajcsák Márk szövetségi kapitány. – Dani harmadik szettje biztató volt, ott megmutatta, hogy képes megszorongatni egy kiemelt játékost is, Beni pedig nagyon küzdött, de a hibák száma ma túl magas volt a szorosabb meccshez. Ezekből a találkozókból is tanulni fogunk.”

A 4. helyen kiemelt Farkas Balázs a vasárnapi játéknapon mutatkozik be a Marczibányi téri City Squash Clubban, 16.45 órakor. Ellenfele a francia Tufik Mcalphi lesz.

A szerdáig tartó tornán 16 ország 24 játékosa vesz részt, köztük több top 100-as fallabdázó.

A mérkőzések vasárnap déltől este hétig zajlanak majd, hétfőn 15 órától a negyeddöntőket, kedden 18 órától pedig az elődöntőket rendezik, míg a döntőre szerdán 19 órakor kerül sor.

BUDAPEST SQUASH OPEN
1. forduló, a 16 közé jutásért
Rui Soares (portugál)–Simon Dániel 3–0 (11–3, 11–5, 11–9)
Jasszin Elsafej (egyiptomi)–Takács Benedek 3–0 (11–3, 11–1, 11–4)

 

Ezek is érdekelhetik