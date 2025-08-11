Világjátékok: döntős a fallabdázó Farkas Balázs

A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint a világranglistán 46. helyezett tatabányai sportoló a hétfői elődöntőben a második kiemelt svájci Dimitri Steinmann ellen nyert 3-0-ra. Farkas pénteken a kínai Li Haj-csent, szombaton a guatemalai Edwin Josue Enriquez Francót, a vasárnapi negyeddöntőben pedig a cseh Viktor Byrtust győzte le, szintén játszmaveszteség nélkül. A rajt előtt Farkas azt mondta: minimális célja a nyolc közé jutás, Krajcsák Márk szövetségi kapitány viszont úgy vélekedett, hogy az éremszerzés is összejöhet neki.

Farkas az első magyar fallabdázó, aki döntőt játszhat a Világjátékokon. A World Squash szaklap szerint óriási meglepetés, hogy nem a svájci jutott a fináléba, hanem Farkas – azt írták, hogy sokkoló a végeredmény.

„Végig kellett koncentrálnom, hogy három-nulla legyen. Egy ilyen játékossal szemben – aki az első húszban van a világranglistán, és második kiemelt a Világjátékokon – nem lehet azt mutatni, hogy fáradt vagy, végig kell tolni az egészet maximális összpontosítással. Úgy érzem, ez ma sikerült, jöttek az ütések, pontos voltam, képes voltam olvasni a játékát, és a fontos pontokat is nekem sikerült megnyernem” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette, az elmúlt meccsek tapasztalatát felhasználva tudták, milyen taktikával kell játszania Steinmann ellen, és ezt alaposan átbeszélték Krajcsák Márk szövetségi kapitánnyal. „Dimitri nagyon gyors játékos, aki kondícióval szokta lenyomni az ellenfelét. Én próbáltam úgy alakítani a meccset, pontos labdákat a falra téve, hogy ne tudja a gyorsaságát használni, és amikor lehetőségem van, a legjobb ütéseimet használva megnyerni a meneteket. Szerintem ez ma nagyon jól működött” – magyarázta.

Farkasra a francia Victor Crouin vár a döntőben. Mint mondta, biztosan nagyon kemény meccs lesz, és ellene még nehezebb dolga lesz. „Megpróbálom ott is a legjobbamat nyújtani. A francia a legjobb tíz között van a világranglistán, úgyhogy biztosan minden maradék erőmre szükségem lesz holnap, hogy győzni tudjak” – vélekedett. A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar csapat jelenleg hat arannyal, hat ezüsttel és négy bronzzal az éremtáblázat ötödik helyén áll.