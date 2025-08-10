Világjátékok: bronzérmes a tájfutó Bujdosó Zoltán

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség beszámolója szerint a sprint versenyszámban a Tabáni Spartacus sportolója végig jó tempóban, hiba nélkül futott, és a negyvenfős mezőny harmadik helyén ért célba.

Korábban a világjátékokon a hatodik hely volt a legjobb eredmény a magyar tájékozódási futók részéről, ezt egyébként ismét sikerült elérni, hiszen a nőknél Máramarosi Rita hatodikként zárt. Jónás Ferenc a nyolcadik, Gárdonyi Csilla a 14. helyen fejezte be a versenyt.

„Elég nehéz pályát kaptunk. Nem éreztem, hogy nagyon jól menne a futás, illetve a tájékozódás, viszont szerintem a többieknél kevesebbet hibáztam, ezért sikerült ilyen szép eredményt elérnem” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Bujdosó.

Hozzátette, nagyon élvezte a pályát, ezúttal hűvösebb volt, mint két napja a középtáv alatt, ez jobban feküdt neki, annak ellenére, hogy sokkal jobban csúszott a pálya, minden kanyarban figyelnie kellett.

(Fotó: AFP)

„Kaptunk egy hűsítő esőt, így nem hevült túl a testünk, végig tudtunk gondolkodni” – magyarázta.

Bujdosó leszögezte, hogy a bronzérme a legmagasabb polcra kerül majd, hiszen nagyon sokat jelent neki.

„Egy ideje nem jöttek annyira a sikerek, és jólesik, hogy látom, a rengeteg beletett munka végre megtérült és kifizetődött.”

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy ezüst- és egy bronzérem.