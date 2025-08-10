Sportrádió

Világjátékok: aranyérmes az uszonyosúszó Senánszky Petra

2025.08.10. 12:07
Senánszky Petra szerezte a magyar csapat első aranyérmét (Fotó: AFP, archív)
Senánszky Petra Világjátékok uszonyos úszás
Senánszky Petra aranyérmet nyert 50 méteres uszonyos gyorsúszásban a kínai Csengtuban zajló világjátékokon, vasárnap.

 

A Nemzeti Versenysportszövetség közösségi oldala szerint a Debreceni Búvárklub sportolója – aki ennek a számnak 2017 óta világcsúcstartója – a magyar küldöttség első aranyérmét szerezte Csengtuban, pályafutása során pedig hatodik alkalommal állhat dobogóra a nem olimpiai sportágak seregszemléjén.

A 17 éves Turucz Zoé a negyedik helyen végzett 50 méteren.

Senánszky a közösségi oldalán korábban azt írta, hogy pályafutása negyedik, és valószínűleg utolsó világjátékok-indulására készül, a győzelmét követően pedig az M1 aktuális csatornán kifejtette, hogy egy ideje már inkább a hagyományos medencés úszásban versenyez.

„Nagyon örülök, hogy ilyen jól ment és közel voltam a világcsúcsomhoz. Nem úgy készültem, mint korábban az uszonyos úszóversenyekre, de azért beépítettük az edzésekbe, és ezek szerint nagyon jó formában vagyok” – mondta.

 

Hozzátette, hét századmásodperc nagyon kevés, de valószínűleg kijöttek azok az apróságok, amiket nem tudott csiszolgatni, mert elsősorban nem erre a sportágra összpontosított. Mint rávilágított: a kiúszás során az utolsó delfinmozdulatnál már fent volt a víz tetején, és az utolsó benyúlása sem volt az igazi.

Mondhatnám, hogy lehetne hiányérzetem, de nincs” – szögezte le.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem.

 

