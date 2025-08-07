Világjátékok: a nyolc közé jutás a célja a fallabdázó Farkas Balázsnak

„Viszonylag sok nemzetközi viadalra utaztam az év közben, így az átállással nem volt problémám. Talán karrierem egyik legjobb felkészülésén vagyok túl, szeretnék legalább a legjobb nyolc közé jutni” –nyilatkozta az M1 aktuális csatorna helyszíni stábjának a magyar sportoló, aki a pénteki első fordulóban egy hazai játékossal, győzelme esetén a folytatásban pedig valószínűleg egy kolumbiai riválissal találkozik majd.

A nőknél Chukwu Hannah képviseli a magyar színeket, ő az Egyesült Államokban készült a viadalra, miközben New Yorkban az első számú kórházban gyakornoki állást töltött be kutatóként. A magyar fallabdázó számára nem túl szerencsés a sorsolás, hiszen ha legyőzi osztrák ellenfelét a nyitókörben, akkor a viadal első kiemeltjével kerül szembe.

Krajcsák Márk szövetségi kapitány – aki játékosként többször is szerepelt Világjátékokon – elmondta: napról napra jobb formában vannak a magyar fallabdázók, véleménye szerint Farkas Balázsnak akár még az érem is összejöhet.

A Világjátékok fallabdaversenyeit péntektől rendezik.