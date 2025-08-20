Több sportág kiemelkedő alakját díjazták az államalapítás ünnepén

Bár szigorú mércével nem sport, mégis ki vitatná, hogy űrhajósnak lenni fizikailag is kimagasló, már-már sportteljesítmény. Így aztán nem meglepő, hogy első helyen említjük a két legmagasabb idei augusztus 20-i állami kitüntetést, Farkas Bertalanét és Kapu Tiborét. Az 1980. május-júniusban első honfitársunkként fellőtt Farkas és az idén június-júliusban második magyar űrhajósként az űrben járó Kapu egyaránt az 1764. május 5-én Mária Terézia magyar királynő alapította Magyar Szent István-rendet vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

„A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idén pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket” – emelte ki az államfő.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől Magyar Érdemrend Parancsnoki Kereszt Polgári Tagozata kitüntetést vett át Kamuti Jenő olimpiai ezüstérmes, világbajnok tőrvívó, a Nemzetközi Fair Play Bizottság korábbi elnöke.

Genzwein Ferenc közgazdász, sportvezető, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem volt kancellárja és Rácz Lajos olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok birkózó Magyar Érdemrend Tisztikereszt Polgári Tagozata kitüntetést kapott.

Prutkay János agrármérnök, a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. nyugalmazott igazgatója és Tóth István olimpiai ezüstérmes, világbajnok birkózó a Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozata kitüntetést kapta.

Gudra Tamás, a Magyar Paralimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságának elnöke, Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Rapcsák Károly evezősszakedző, a Vác Városi Evezős Club mesteredzője, Süle László Csaba, a Magyar Birkózók Szövetsége elnökségi tagja, a KIMBA Alapítvány kurátora, a Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány igazgatóbizottságának és a Csepel Sport Club Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Veréb István, a Szombathelyi Haladás VSE birkózószakosztályának nyugalmazott vezetője, vezetőedzője és Zilahy István Aladár, a Kincsem Park műszaki igazgatója, a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület ügyvezető elnöke Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést kapott.

Hajnal Tamás, az FTC Labdarúgó Zrt. sportigazgatója, Igaz András, a Sportfive Hungary Kft. és a Sportfive MPA Kft. ügyvezetője, Kósa István, a Sopron Városi Szabadidősport-szövetség elnöke és Rubint Réka személyi és aerobikedző, életmód-tanácsadó, az Alakreform program alapítója a Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozat kitüntetést kapta.

Molnár Attila Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes atléta a Magyar Bronz Érdemkereszt Polgári Tagozat kitüntetést vehette át.