Molnár Attila az elődöntőben búcsúzott, Faith Kipyegon negyedik vb-aranyát nyerte meg

Molnár Attila a budapesti vb-hez hasonlóan a tokióit is országos csúccsal kezdte meg. A 400 méter fedett pályás Európa-bajnoka vasárnap magabiztos futással, 44.55-tel mutatkozott be a japán fővárosban.

Az elődöntőben a 4-es pályát kapta, így ezúttal nem neki kellett a futam ritmusát diktálnia. Arra ott volt az idei ranglistát vezető dél-afrikai Zakithi Nene és a fedett pályás vb-címvédő amerikai Christopher Bailey. Eléggé zaklatottra sikerült a rajtprocedúra, csak harmadszorra tudtak elindulni, miután elsőre felállították őket, másodikra visszalőtték a startot. A magyar csúcstartó erős első lépések után a hosszú egyenest úgy megfutotta, hogy majdnem utolérte az előtte futó Baileyt. A kanyarban is jól tartotta az amerikait, majd a mezőnyben fordult rá a célegyenesre, óriási küzdelemben az ötödikként ért be a célba. Az ideje 44.94 lett, amivel összesítésben a 17. helyen végzett, a harmadik legjobb európai futóként zárva a világbajnokságot.

MOLNÁR FUTÁSA

„Úgy gondoltam, hogy, ahogy az első futamot, az elődöntőt is 110 százalékon le tudom majd hozni, és ez sikerült is. Nekem a rajt a legkritikusabb része a futásomnak, és az előző körben úgy éreztem, hogy ott kimaradt egy kis energia. Ezt próbáltam behozni, de utolért a pech, mert újralőtték a futamot. Az első rajtnál, az első három lépésnél nem tartalékoltam semmit, és ott nagyon sok minden elment, de hát, ez van. Három elődöntő van, a másodikat elsőre elengedték, amin meg is lepődtem. A harmadik rajthoz is olyan mentális állapotban álltam oda, hogy nyomjuk. Most ennek fizikai határai voltak, de ezért nem tudok magamra haragudni, de nem lennék igazi versenyző, ha nem lenne bennem hiányérzet. Szeretnék én még jól futni vébén, és mindent meg is fogok tenni ezért” – fogalmazott Molnár az M4 Sport helyszíni tudósítójának.

A háromszoros olimpiai bajnok Faith Kipyegon ismét megmutatta klasszisát. Minden idők legjobb 1500 méteres futónője 2017, 2022 és 2023 utáni negyedik vb-címéért állt rajthoz. Korábban ennyiszer csak a marokkói Hisám el-Gerúzs tudott diadalmaskodni ezen a távon (1997, 1999, 2001, 2003). A női világrekorder Tokióban csatlakozott a férfi világcsúcstartóhoz.

A 31 éves Kipyegon sorozatban a hatodik vb-jén állhatott fel a dobogóra. Még arra is megvan a lehetősége, hogy ugyanúgy megcsinálja az 1500-5000 méteres duplázást, mint két éve Budapesten. Ám ehhez Beatrice Chebetnek is lesz egy-két szava...

Férfi 110 m gáton az amerikai Grant Hollowaynek nem volt jó szezonja, az amerikai közönségkedvencet többször is legyőzték a nyáron, így a vb-n minden tudására szüksége volt, hogy ismét a szoros mezőny élére kerüljön. Ám egyszerűen bárhogy próbált, a táv második felében nem volt meg az ereje és a sebessége sem, így hatalmas meglepetésre kiesett az elődöntőben. A finálét a szintén amerikai Cordell Tinch nyerte meg. A férfi magasugrás az olimpiai bajnok új-zélandi Hamish Kerr sikerével zárult, aki a legfontosabb pillanatban ugrott akkorát, mint az évben előtte senki: 236 centit.

A hármasugrás koronázott királynője, Yulimar Rojas 2023. szeptember 16. után tért vissza. A venezuelai világcsúcstartó a selejtezős szintet rögtön elsőre megugrotta, 14.49 méterrel tért vissza sérülése után.

A női 400 méter harmadik elődöntőjében láthattuk rajthoz állni a kolozsvári Miklós Andreát. A 26 éves sprinter idei legjobbjával, 50.90-nel hatodikként ért célba, így nem lett meg neki a döntő. Nem úgy Sydney McLaughlin-Levrone-nak, aki csodálatosan futott kedd este – 48.29-re javította az amerikai csúcsot, ezzel a hetedik helyre jött fel az örökranglistán. És ez még csak az elődöntő volt... A keletnémet Marita Koch világcsúcsa 47.60, még 1985-ből, de könnyen lehet, hogy már csak csütörtökig.