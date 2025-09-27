Nemzeti Sportrádió

Molnár Attila Femke Bol edzőjénél folytatja Hollandiában

2025.09.27. 13:18
Molnár Attila a világ egyik legjobb edzőjével folytatja (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Laurent Meuwly Molnár Attila atlétika Femke Bol
A világ egyik legjobb edzőjének tartott Laurent Meuwly irányításával Hollandiában folytatja pályafutását Molnár Attila, fedett pályás Európa-bajnok atléta.

 

A 400 méteres síkfutás országos csúcstartója az M1 aktuális csatornának jelentette be a döntését, amely – ahogyan fogalmazott – hatalmas szakmai előrelépést jelent a karrierjében.

Ez egy olyan lehetőség, ami csak kevesek számára adatik meg” – fogalmazott a 23 éves sportoló, aki megjegyezte, nem azért döntött a váltás mellett, mert ne felfelé ment volna eddig a karrierje, hanem mert ha ezt a „görbét még tovább szeretné emelni”, akkor arra így van a legjobb esély.

Az FTC sportolója – aki továbbra is a zöld-fehér klub színeiben versenyez – elmondta, az „itthoni élete nagy részéről lemond”, és ha lehet, még jobban a sportra fókuszál majd. Hozzátette, a szakmai terv már a jövő év utolsó napjáig „kinyomtatva” készen áll.

Molnár Attila elárulta, alapvetően a Los Angeles-i olimpiáig tervezik a közös munkát, amelynek az elején az összecsiszolódáson lesz a hangsúly, és csak ezt követően tűzhetnek majd ki együtt konkrét célokat.

A svájci Meuwlyt 2023-ban a Nemzetközi Atlétikai Szövetség a világ legjobb edzőjének választotta, csoportjában mások mellett ott van az olimpiai és világbajnok Femke Bol is.

 

