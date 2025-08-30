Öttusa-vb: Guzi Blanka ezüstérmet szerzett Kaunasban; Halil történelmet írt

A férfiakhoz hasonlóan a nőknél is két magyar jutott döntőbe a kaunasi öttusa-világbajnokságon, Bauer Blanka és Guzi Blanka versenyezhetett a legjobb helyekért. Guzinak az elődöntőben nem kellett a 16 közé jutásért külön vívnia, a döntőbe jutottak elődöntős vívómérlege alapján felállított rangsorban viszont csak a 16. volt (14–21 a csütörtöki körvívásban), így be kellett iktatnia egy plusz kört, ám nem jutott túl a Madridban Európa-bajnok francia Rebecca Castaudin (17., 14–21), 5:3-ra kikapott. Bauer Blanka (11., 17–18) a tavalyi világbajnok dél-koreai Szong Szung Minnel (20–15) csapott össze, és szintén 5:3-ra maradt alul. Az akadálypályán Guzi hozta a már pénteki elődöntőben is mutatott erős, időt, sőt, két tizeddel még javított is (34.15, 4.), Bauer viszont nem érte el az első billenő létrát, és meg kellett ismételnie az akadályt (50.80, 17.).

A litvánok a nőknél is lelkesen szurkoltak hangos füttyögésekkel, amiben a férfiaknál Titas Puronas, abban Elzbieta Adomaityté is részesülhetett.

Két számot követően nehezen lehetett látni, hogy az egyiptomi Farida Halilt megverheti-e valaki. A vívásban ugyan nem jutott döntőbe, és harmadik lett, az OCR-ben nem talált legyőzőre (30.38) – 11 ponttal állt a lengyel Malgorzata Karbownik és 26-tal az olasz Aurora Tognetti előtt.

A 200 méteres gyorsúszásban Guzi a harmadik helyen végzett (2:17.52), Halil a negyedik idővel is növelte az előnyét, miután több mint hét másodperccel úszott jobbat Karbowniknál (2:25.17), és ekkor már 26 pont fórral vezetett. Az úszást megnyerő olasz Valentina Martinescu (2:12.24) jött föl harmadiknak – Guzi a hetedik helyről várhatta a kombinált szám kezdetét, 51 másodperccel az éllovast követve, 19 másodpercre a dobogótól. Bauer Blanka 2:25.55-öt úszott (17.), hátránya 1 perc 45 volt Haliltól a 17. helyen.

Két sorozat után Halil magabiztosan vezetett, Guzi viszont óriási tempóban futott, és feljött másodiknak Tognetti és Karbownik elé, miközben Martinescu elszállt. A harmadik, majd a negyedik lövészet is remekül sikerült a DVTK sportolójának, aki tekintélyes előnyt épített ki a harmadik Tognetti előtt, és a második legjobb kombiidőt futotta (11:11) – az olasz nem is tudta befogni őt.

Ahogy Halilt sem lehetett megverni. A 14 éves egyiptomi versenyző a sportág történetében első ízben négy vb-címet is bezsebel egyazon évben: U17, U19, junior és felnőtt korosztályban.

Bauer Blanka a pályán kettőt előzött, és 15.-ként ért célba, de meglévő hátrányával maradt a 17. helyen.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KAUNAS

NŐK, DÖNTŐ

Egyéni

1. Farida Halil (Egyiptom) 1457 pont

2. Guzi Blanka 1445 pont

3. Aurora Tognetti (Olaszország) 1432 pont

…

17. Bauer Blanka 1379

Csapat

1. Olaszország (Aurora Tognetti, Valentina Martinescu, Beatrice Mercuri) 4229 pont

2. Nagy-Britannia (Olivia Green, Emma Whitaker, Charlie Follett) 4209 pont

3. Egyiptom (Farida Halil, Malak Iszmail, Jana Attia) 4198 pont

4. Magyarország (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita) 4184 pont