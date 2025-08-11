Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

ILCA Eb: Érdi a 20., Vadnai a 24. helyen áll az első nap után

Vágólapra másolva!
2025.08.11. 19:23
null
Vadnai Jonatán és Érdi Mária is ígéretesen kezdett Svédoszrában (Fotó: Facebook/Magyar Vitorlás Szövetség)
Címkék
Vadnai Jonatán ILCA Eb Érdi Mária vitorlázás
A címvédő Érdi Mária a 20., az olimpiai negyedik Vadnai Jonatán a 24. helyen áll az első nap után a svédországi Marstrandban zajló vitorlázó ILCA Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a 12 futamosra tervezett kontinensbajnokság első versenynapján mindkét kvalifikációs futamot le tudták bonyolítani a svéd vitorlásközpontban.

A női ILCA 6 olimpiai hajóosztályban két, a férfi ILCA 7 olimpiai osztályban három csoportra osztva versenyeznek, emiatt kicsik az összetett állás pontkülönbségei.

Vadnai két kilencedik hellyel nyitott, a világ- és Európa-bajnok Érdi pedig egy nyolcadik és egy 20. helyezéssel, ez utóbbit várhatóan kiejti majd.

A kezdeti feszültség érződik a mezőnyökön, csak többszöri próbálkozásra, fekete zászlós szigorítással indulhatott mindkét hajóosztály első futama. A 93 hajós női mezőnyből kilenc, a 153 hajós férfimezőnyből 11 versenyzőt zártak ki.

 

Vadnai Jonatán ILCA Eb Érdi Mária vitorlázás
Legfrissebb hírek

Érdi Mária: Elég erős vagyok, és készen állok versenyezni

Egyéb egyéni
2025.08.02. 18:08

Az Egyesült Államokban és Svédországban készült Érdi Mária az ILCA Eb-re

Egyéb egyéni
2025.08.01. 15:39

Semlegesként visszatérhetnek az orosz vitorlázók

Egyéb egyéni
2025.07.24. 13:56

Vadnai Jonatán már a 2028-as olimpiai helyszínnel ismerkedik

Egyéb egyéni
2025.07.23. 14:09

Kékszalag: beérkezett az utolsó hajó, a Kaland

Egyéb egyéni
2025.07.11. 15:12

Újabb rekord, újabb győzelem, sorozatban negyedszer nyerte meg a Kékszalagot a Fifty-Fifty

Egyéb egyéni
2025.07.10. 13:39

Kékszalag: óriási szélben száguld a rekord felé a Fifty-Fifty

Egyéb egyéni
2025.07.10. 12:18

Akár új gyorsasági rekord is összejöhet a Kékszalagon

Egyéb egyéni
2025.07.09. 18:20
Ezek is érdekelhetik