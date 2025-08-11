ILCA Eb: Érdi a 20., Vadnai a 24. helyen áll az első nap után

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a 12 futamosra tervezett kontinensbajnokság első versenynapján mindkét kvalifikációs futamot le tudták bonyolítani a svéd vitorlásközpontban.

A női ILCA 6 olimpiai hajóosztályban két, a férfi ILCA 7 olimpiai osztályban három csoportra osztva versenyeznek, emiatt kicsik az összetett állás pontkülönbségei.

Vadnai két kilencedik hellyel nyitott, a világ- és Európa-bajnok Érdi pedig egy nyolcadik és egy 20. helyezéssel, ez utóbbit várhatóan kiejti majd.

A kezdeti feszültség érződik a mezőnyökön, csak többszöri próbálkozásra, fekete zászlós szigorítással indulhatott mindkét hajóosztály első futama. A 93 hajós női mezőnyből kilenc, a 153 hajós férfimezőnyből 11 versenyzőt zártak ki.