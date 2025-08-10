Horvát indulója is lesz a Hungarian Darts Trophynak

A hét végén a PDC European Tour-sorozat hátralévő öt versenyére lehetett kvalifikálni Érsekújváron, szombaton három, vasárnap két torna selejtezőjét tartották meg.

A Hungarian Darts Trophy-indulás a szombati harmadik selejtezőben volt a tét, ezen magyar dartsosok nem vehettek részt. A döntőt a horvát Krcmar a cseh Petr Krivkával játszotta, és 94.08-as átlaggal 6–2-re győzött, így készülhet a szeptemberi budapesti versenyre.

A másik négy selejtezőn magyarok is részt vettek, de egyiken sem jártak sikerrel.

Az augusztus végi antwerpeni versenyre a cseh Adam Gawlas kvalifikált, ebben a selejtezőben Major Nándor volt a legjobb magyar, a legjobb nyolcig jutott. A szeptember eleji prágai versenyre a szlovén Benjamin Pratnemer szerzett indulási jogot, szoros döntőben 6–5-re győzte le Krcmart. Itt szerepeltek a legjobban a magyarok, Balogh Richárd és Prés Nándor is a legjobb négyig jutott.

Vasárnap a bázeli és a hildesheimi kvóta volt a tét, előbbire a cseh Dalibor Smolík jutott ki (legjobb magyarként Borbély András az elődöntőig menetelt), míg az év utolsó ET-viadalára horvát házidöntőben Krcmart 2–5-ről 6–5-re legyőző Tomislav Rosandic kvalifikált. Az utolsó selejtezőn Balogh Richárd és Krekács Barna a legjobb nyolcig jutott.

HUNGARIAN DARTS TROPHY

A RANGLISTÁKRÓL INDULÁSI JOGOT SZERZŐK

VILÁGRANGLISTA (16 fő, kiemeltek): Luke Humphries (angol, 1.), Luke Littler (angol, 2.), Michael van Gerwen (holland, 3.), Stephen Bunting (angol, 4.), James Wade (angol, 5.), Chris Dobey (angol, 6.), Gerwyn Price (walesi, 7.), Rob Cross (angol, 8.), Damon Heta (ausztrál, 9.), Jonny Clayton (walesi, 10.), Gary Anderson (skót, 11.), Dave Chisnall (angol, 12.), Ross Smith (angol, 13.), Peter Wright (skót, 14.), Josh Rock (északír, 15.), Danny Noppert (holland, 16.)

PRO TOUR-RANGLISTA (16 fő): Martin Schindler (német), Cameron Menzies (skót), Gian van Veen (holland), Wessel Nijman (holland), Ryan Searle (angol), Mike De Decker (belga), Nathan Aspinall (angol), Dirk van Duijvenbode (holland), Jermaine Wattimena (holland), Andrew Gilding (angol), Daryl Gurney (északír), Ricardo Pietreczko (német), Luke Woodhouse (angol), Joe Cullen (angol), Raymond van Barneveld (holland), Ryan Joyce (angol)

PRO TOUR-SELEJTEZŐ (10): Rob Owen (walesi), Ritchie Edhouse (angol), Niko Springer (német), Jim Williams (walesi), Cam Crabtree (angol), Tom Bissell (angol), Thibault Tricole (francia), Lukas Wenig (német), Darren Beveridge (skót), Leon Weber (német)

MAGYAR SELEJTEZŐ (4): augusztus 31., Budapest

KELET-EURÓPAI SELEJTEZŐ (1): Boris Krcmar (horvát)

ÉSZAK-EURÓPAI SELEJTEZŐ (1): Andreas Hyllgaardhus (dán)

A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI

Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5

European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4

International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5

German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5

Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Martin Schindler–Ross Smith 8–4

European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Gary Anderson–Andrew Gilding 8–0

Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia). Döntő: Jonny Clayton–Niko Springer 8–6

European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Damon Heta 8–6

Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Gerwyn Price–Gary Anderson 8–3

Augusztus 29–31.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Szeptember 5–7.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 19–21.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 26–28.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 17–19.: German Darts Championship, Hildesheim (Németország)

Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)