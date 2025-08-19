Nemzeti Sportrádió

Érdi Mária: Fizikailag teljesen rendben vagyok

2025.08.19. 16:07
Érdi Mária a 20. helyen végzett az Eb-n (Fotó: Érdi Mária Sajtó)
Címkék
ILCA 6 Érdi Mária vitorlázás
A vitorlázó Érdi Mária azt tartja a legfontosabbnak a múlt szombaton véget érő svédországi ILCA Európa-bajnokság után, hogy újra erősnek és egészségesnek érzi magát.

„Nagyon örülök annak, hogy fizikailag teljesen rendben vagyok. Most már látjuk, hogy bírni fogom a következő három évet, és ez mindennél fontosabb. Ez volt az egyik legfontosabb célom erre az idényre, és büszkén mondhatom, hogy sikerült elérni” – nyilatkozta az MVM versenyzője sajtócsapatának keddi tájékoztatása szerint.

Az Eb-n Érdi – bár futamot is nyert – a 20. helyen végezett.

„Elég hosszú és nehéz hét volt. A kizárások miatt most nem tudtam a csúcsformát eredményekben megmutatni, de az igazi győzelem számomra az, hogy jó állapotban vagyok” – értékelt.

A világ- és Európa-bajnok hajós kiemelte, idei céljai részben már most teljesültek: megismerte az olimpiai helyszínt, és bebizonyosodott, hogy fizikailag erős alapokkal vághat neki a következő időszaknak.

„Nem lehet mindent egyszerre akarni. Örülni kell annak, amit már elértünk, és most az a legnagyobb siker, hogy minden rendben van velem. A kis csapatommal jó úton haladunk, és tudatosan építjük a következő három évet Los Angeles felé” – hangsúlyozta Érdi Mária, aki a párizsi olimpián porckorongsérvvel versenyzett, majd szeptemberben műteni kellett.

 

