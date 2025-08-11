Darts: két ezüstérmet szerzett Tekauer Gréta a romániai WDF-versenyhétvégén

Hétvégén rendezték meg a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF) égisze alá tartozó Eastern European Darts Challenge-et Temesváron, amelynek keretei között a felnőtteknél szombaton bronz-, vasárnap ezüstkategóriás WDF-ranglistaversenyt rendeztek – a döntőket vasárnap este tartották. Tekauer Gréta mindkét fináléban érdekelve volt, ezüst versenyen karrierje során harmadszor lépett tábla elé a tornagyőzelemért – derül ki a játékos csapatának közleményéből.

A szombati Timisoara International Darts Open bronzkategóriás ranglistaversenyen Tekauer könnyedén jutott be a elődöntőbe, ahol a színpadi mérkőzésen a román bajnok Giulia Olteanu volt az ellenfele. A 22 éves magyar tehetség hamar ellépett 3–0-ra a négy legig tartó találkozón, ám ekkor feljavult a hazai közönség támogatását élvező riválisának játéka, és egyenlített. Szoros döntő legben, jobb kiszállózással végül az Érd-EL SE játékosa jutott a vasárnapi döntőbe.

„Ez volt az első versenyem az egy hónapos nyári leállás után, és nem könnyű újra visszarázódni a mókuskerékbe. Az első két meccsen igyekeztem felvenni a ritmust, és úgy tűnt, sikerül is, de Olteanu meglepett azzal, hogy három-nullánál nagy tempót kezdett diktálni, és visszajött a mérkőzésbe. A döntő legben szinte meglepődtem, hogy volt lehetőségem kiszállni – nagyon örülök, hogy élni tudtam a lehetőséggel, és döntőbe jutottam” – nyilatkozta Tekauer Gréta.

A szombati naphoz hasonlóan vasárnap, a Timisoara Darts Grand Prix ezüst versenyen is az elődöntő jelentette az első igazi kihívást a magyar dartsosnak. A négy között legnagyobb magyar riválisával, Ihász Veronikával mérkőzött, aki háromszor is kijutott a WDF lakeside-i világbajnokságára, kétszer pedig mérkőzést is tudott nyerni – eddig egyedüli magyarként. A találkozó hihetetlenül kiélezetté vált Tekauer 3–2-es vezetésénél, amikor 13 körön keresztül nem tudott kiszállni egyik játékos sem – végül Ihász Veronika egyenlített. A döntő legben az érdi játékos kezdett, és ő is bírta jobban idegekkel, így eldőlt, örülhetett újabb döntőjének.

„Veronikával mindig nehéz játszani, hiszen jól ismerjük egymást, presztízskérdés, hogy ki nyer, mindketten nagyon akarjuk. Emiatt többnyire vagy nagyon erős mérkőzéseink vannak, vagy olyan idegőrlők, mint ezúttal. Nem tudom, az ellenfelem fejében mi járhat ilyenkor – én azért felszívtam magam meccs közben, ami abban segített, hogy tömegre jobban dobjak, így több esélyem volt kiszállni. Az előző két egymás elleni meccsünkön kikaptam tőle, az pozitív, hogy ez most megfordult” – fejtette ki a 22 éves játékos, aki három éve váltott kézilabdáról dartsra.

Tekauer Gréta mindkét fináléban a kelet-európai regionális ranglistát toronymagasan vezető, a tavalyi WDF World Mastersen harmadik helyen záró Jitka Císarovával került szembe. A cseh játékos az elmúlt egy év során mindössze kétszer kapott ki – tavaly októberben a World Mastersen és decemberben a lakeside-i világbajnokságon, mindkét alkalommal az elődöntőben, a világranglista-vezető Beau Greavestől. Tekauer Grétának sem jött össze a bravúr, a bronz kategóriás viadal döntőjében 4–0-ra kapott ki, az ezüst finálé szorosabb meccset hozott, 5–2-re nyert Císarová – így az első ezüstverseny-győzelem egyelőre várat magára.

„Jól ismerjük egymást Jitkával is, hiszen egy régióhoz tartozunk, tudom, milyen jó dartsos. Az első döntőben nagyon kiemelkedően játszott, de így is voltak lehetőségeim, amiket nem tudtam kihasználni. Ezután az ezüst verseny fináléjára nem tudtam összeszedni magamat. Ritka az olyan lebonyolítás, hogy így kell két döntőt lejátszani egymás után, de ez nem lehet probléma, erősödnöm kell mentálisan” – magyarázta.

Tekauer Gréta két ezüstérmével közelebb került ahhoz, hogy ismét kvalifikáljon a WDF lakeside-i világbajnokságára, ami az egyik fő célkitűzése az idei évre. Következő versenye jövő szombaton, a budapesti Summer Special bronz kategóriás ranglistaverseny lesz.