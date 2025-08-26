Brisbane 2032: az ausztrál adófizetőknek is sokba kerül az olimpia

A portál úgy tudja, hogy a hét év múlva esedékes olimpia támogatására több mint hétmilliárd ausztrál dollárt (4.2 milliárd eurót) kell befizetniük adó formájában. A közös hozzájárulás híre azután látott napvilágot, hogy az ausztrál szövetségi kormány jelentős pénzügyi támogatást ígért Brisbane-nek. Queensland állammal – amelynek fővárosa Brisbane – olyan megállapodás született, amelynek értelmében a központi kormány 7.1 milliárd ausztrál dollárt biztosít 17 új vagy korszerűsített olimpiai helyszínre a régióban. Ez az összeg azonban a portál tudomása szerint az ötkarikás helyszínek és a kapcsolódó infrastruktúra építését fedező költségeknek valamivel kevesebb, mint a felét teszi ki csupán, ezért van szükség az adófizetők tetemes hozzájárulására is.

Az olimpiai beruházás olyan kulcsfontosságú létesítményeket foglal magában, mint a Victoria Park 63 ezer férőhelyes új főstadionja és a 25 ezer férőhelyes Nemzeti Vízi Központ Spring Hillben. Emellett a megállapodás kiemelt eleme a szövetségi állam közlekedési infrastruktúrájának javítása. Ebbe beletartozik a Brisbane és a Sunshine Coast közötti autópálya, a Bruce Highway önmagában 9 milliárd ausztrál dollárra rúgó fejlesztése és a gyorsabb vasúti összeköttetés megvalósítása Brisbane és a Gold Coast között.