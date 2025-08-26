Nemzeti Sportrádió

Brisbane 2032: az ausztrál adófizetőknek is sokba kerül az olimpia

Vágólapra másolva!
2025.08.26. 10:21
null
Komoly beruházásokra van kilátás Brisbane-ben (Fotó: AFP)
Címkék
Brisbane 2032 Brisbane olimpia 2032
Az ausztrál adófizetőknek is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azért, hogy sikeresen megrendezhesse Brisbane a 2032-es nyári olimpiát – írta az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz.

A portál úgy tudja, hogy a hét év múlva esedékes olimpia támogatására több mint hétmilliárd ausztrál dollárt (4.2 milliárd eurót) kell befizetniük adó formájában. A közös hozzájárulás híre azután látott napvilágot, hogy az ausztrál szövetségi kormány jelentős pénzügyi támogatást ígért Brisbane-nek. Queensland állammal – amelynek fővárosa Brisbane – olyan megállapodás született, amelynek értelmében a központi kormány 7.1 milliárd ausztrál dollárt biztosít 17 új vagy korszerűsített olimpiai helyszínre a régióban. Ez az összeg azonban a portál tudomása szerint az ötkarikás helyszínek és a kapcsolódó infrastruktúra építését fedező költségeknek valamivel kevesebb, mint a felét teszi ki csupán, ezért van szükség az adófizetők tetemes hozzájárulására is.

Az olimpiai beruházás olyan kulcsfontosságú létesítményeket foglal magában, mint a Victoria Park 63 ezer férőhelyes új főstadionja és a 25 ezer férőhelyes Nemzeti Vízi Központ Spring Hillben. Emellett a megállapodás kiemelt eleme a szövetségi állam közlekedési infrastruktúrájának javítása. Ebbe beletartozik a Brisbane és a Sunshine Coast közötti autópálya, a Bruce Highway önmagában 9 milliárd ausztrál dollárra rúgó fejlesztése és a gyorsabb vasúti összeköttetés megvalósítása Brisbane és a Gold Coast között.

 

Brisbane 2032 Brisbane olimpia 2032
Legfrissebb hírek

Brisbane 2032: a központi kormány dollármilliárdokkal segíti a rendezést

Egyéb egyéni
2025.08.21. 12:48

Brisbane 2032: a NOB szerint a szervezők jól haladnak

Egyéb egyéni
2025.05.23. 11:17

Brisbane 2032: a NOB új vezetője átadta a stafétabotot a koordinációs elnöknek

Egyéb egyéni
2025.05.22. 11:16

Brisbane 2032: új koordinációs elnököt neveztek ki Kirsty Coventry helyére

Egyéb egyéni
2025.05.06. 13:10

Brisbane 2032: krokodilok és erős áramlat a kajak-kenu versenyek tervezett helyszínén

Kajak-kenu
2025.03.27. 13:05

Brisbane 2032: mégis új stadion épül, tiltakozik a lakosság

Egyéb egyéni
2025.03.25. 09:33

Brisbane 2032: egy évvel elhalasztották a programvázlat véglegesítését

Egyéb egyéni
2025.03.20. 20:41

Brisbane 2032: a netball szeretne bekerülni a programba

Kosárlabda
2025.03.12. 16:51
Ezek is érdekelhetik