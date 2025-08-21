Nemzeti Sportrádió

Brisbane 2032: a központi kormány dollármilliárdokkal segíti a rendezést

2025.08.21.
Brisbane 2032 Brisbane olimpia 2032
Az ausztrál szövetségi kormány jelentős pénzügyi támogatást nyújt Brisbane-nek, a 2032-es nyári olimpia házigazdájának annak érdekében, hogy minél sikeresebb játékokat rendezzen.

Az ötkarikás ügyekben bennfentes portál, az insidethegames.biz beszámolója szerint a közvetlenül érintett szövetségi állam, Queensland – amelynek fővárosa Brisbane –, olyan megállapodást írt alá, amelynek értelmében a központi kormány 7.1 milliárd ausztrál dollárt (3.9 milliárd eurót) biztosít 17 új vagy korszerűsített olimpiai helyszínre a régióban. A beruházás olyan kulcsfontosságú létesítményeket foglal magában, mint a Victoria Park 63 ezer férőhelyes főstadionja és a Nemzeti Vízi Központ. Az egyezmény rögzíti, hogy a szövetségi felügyelet biztosítása, konkrétan a projektek határidőre és a költségvetésen belüli megvalósítása érdekében a központi kormányzat képviselői is részt vesznek a Brisbane 2032 szervezőbizottságának igazgatótanácsában.

A megállapodás kiemelt eleme a szövetségi állam közlekedési infrastruktúrájának javítása. Ebbe beletartozik a Brisbane és a Sunshine Coast közötti autópálya, a Bruce Highway önmagában 9 milliárd ausztrál dollárra rúgó fejlesztése, és a gyorsabb vasúti összeköttetés megvalósítása Brisbane és a Gold Coast között.

