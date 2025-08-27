Nemzeti Sportrádió

A WADA 280 orosz sportolót büntetett eddig a moszkvai doppinglabor adatai alapján

2025.08.27. 15:41
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) eddig 280 orosz versenyzőt büntetett meg a moszkvai doppinglaboratórium adatbázisa és az ott lefoglalt minták alapján.

A WADA közleménye szerint a vétkes sportolók száma várhatóan még növekedni fog, miután újabb 29 esetben indult fegyelmi eljárás, emellett 13 lezáratlan szabálysértési ügyet találtak a 2012 és 2015 közötti időszakban a moszkvai labor által rögzített adatok és gyűjtött minták elemzése során. A nemzetközi szervezet szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy az adatokat manipulálták a doppingvétségek eltitkolása miatt.

Az oroszok hosszadalmas viták után 2019-ben adták át a WADA-nak az említett periódus vizsgálati anyagait, de a moszkvai labor működési jogait és teljes megfelelőségét mindmáig nem állították vissza.

 

