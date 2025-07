„Évek óta vártunk erre a döntésre” – György Réka az NS-nek a transznemű Lia Thomas ügyéről

Egészen veszélyes pályára sodródott a női sport világszerte, amikor tavaly már azon kellet aggódnunk a párizsi olimpia előtt, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS) az olimpiai indulásáért pereskedő transznemű Lia Thomas vajon indulhat-e a női úszószámokban az ötkarikás játékokon. Akkor gördült le az első kő a biológiai nők sportját féltők szívéről, amikor a CAS elutasította a férfiként, Will Thomasként született sportoló keresetét, most pedig a második, mert egy friss döntés szerint megfosztják a női rekordjaitól és bajnoki címeitől az NCAA-trófeákat begyűjtő Lia Thomast, sőt bocsánatkérésre is kötelezik őt a Pennsylvania Egyetem vezetői.

György Réka továbbra is aktívan küzd a nők jogaiért az amerikai sportokban (Fotó: )

„Nagyon régóta vártunk egy ilyen döntésre, hiszen már évek teltek el azóta, mióta Lia Thomas együtt versenyezhetett velünk a női kategóriában az NCAA- úszóversenyein, de egy hosszú út elején járunk. Reméltük, hogy ez a döntés megszületik, de nem tudtuk mikor következhet be. Most megtörtént, a Penn State beleegyezett abba, hogy Lia Thomas rekordjait töröljék, visszavegyék tőle a nők versenyében megszerzett trófeákat és bocsánatkérő levelet küldjenek minden olyan nőnek, aki akkor a csapatok tagja volt és a Thomasszal együtt kellett úsznia vagy éppen együtt kellett öltöznie ugyanabban az öltözőben. További nagyon fontos szempont ebben a most megszülető megállapodásban, hogy a jövőben nem engednek transznemű nőket együtt indulni biológiai nőkkel” – számolt be a Nemzeti Sportnak György Réka, korábbi válogatott úszó, a riói magyar olimpiai úszócsapat tagja, aki a Virginia Tech Egyetem színeiben alkotott nagyot éveken keresztül és szerzett két diplomát a kinti egyetemi tanulmányai során.

Jogos a felvetés, hogy miképp sodródhattunk odáig, hogy egy nemátalakító műtéten át nem esett, női úszódresszbe öltözött, magát transzneműként definiáló versenyző – aki a korábban szintén a Penn State férficsapatában úszott nem túl sikeresen, mielőtt elkezdte magát nőként definiálni – hogyan haladhatott akadálytalanul a magának kigondolt úton előre, eközben persze számos sérelmet okozva másoknak a saját környezetében. Nos, a témában az egyik legjártasabb korábbi kétszeres úszó olimpiai bajnok, nőjogi aktivista és Emmy-díjas újságíró, Donna de Varona épp a Nemzeti Sport hasábjain nyilatkozta korábban, hogy az amerikai egyetemi sportvezetés meghunyászkodása hátterében a transzgender lobbi áll, amely szerinte foglyul ejtette a Biden-kormányzatot, és a központi költségvetési támogatások elvesztése miatti félelem okán nem mertek-mernek az amerikai egyetemi vezetőik szembe menni a kormányzati politikával.