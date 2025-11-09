Sós Csaba: Nem akarok elkiabálni semmit, de a következő három év Betlehem Dávidról fog szólni

„Az országos bajnokság előtt célkitűzéseim nem voltak, inkább érdeklődéssel figyeltem az úszókat, hiszen egy hónap múlva rendezik a lengyelországi rövid pályás Európa-bajnokságot. Megvannak a válogatási feltételek, de ezen kívül vannak lehetőségeim, ha látok olyan versenyzőt, akit támogatnék. Régi szabály például, hogy az ifjúsági Európa-bajnokoknak felajánljuk az indulási jogot – akár van szintidejük, akár nincs – ebben az esetben általában az edző mondja ki a végső szót. Összességében jó volt látni, hogy volt a mezőnyben több ígéretes tehetség, javaslom mindenkinek, hogy ha valaki a jegyzőkönyvekre ránéz, a születési időket is figyelje. A rendszerünk továbbra is jól működik”– beszélt Sós Csaba a rövid pályás országos bajnokságot követően.

A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya az ob-n triplázó Betlehem Dávidról is beszélt: „Nem akarok elkiabálni semmit, vagy nagy nyomást helyezni rá, de úgy gondolom, a következő három év róla fog szólni. A legnagyobb ígéretünk, ha Los Angelesről beszélgetünk, de Sárkány Zalán ugyanilyen tudatos versenyző, az amerikai rendszerben úszik, Szokolai László irányításával. A párizsi olimpia előtt elmentem a veszprémi műhelyt megnézni, ott egy edzés Betlehem, Sárkány és Rasovszki Kristóf között olyan kiélezett volt reggeltől estig, hogy öröm volt nézni. Rendkívüli milliő volt ott, Rasovszki nem engedte a lazsálást, mindig hajtotta a két fiatalt, pedig amikor ők hajtanak, neki bizonytalan a helyzete. Betlehem Dávid nem nyomásként éli meg ami most történik vele, látja, hogy kinyílt az ablak, eljött az ő ideje, és Kristóf még hátulról tolja is. Irigylésre méltó helyzetben vannak, nagyon jól felépített közeg, ahonnan jönnek.”

„Késely Ajna visszatért, olyan mint régen, úgyhogy a legrövidebb úton javaslom, hogy visszakerüljön a válogatottba. Szabó Feltóthy Eszter különleges intellektus, aki most Hollandiában tanul, az ő edzője Egressy János, aki köztudottan nem a munka ellensége, úgyhogy megvan az alap, amire építeni lehet. Komoróczy Lora 50 pillangón Hosszú Katinka 11 éve fennálló országos csúcsát adta át a múltnak, robbanékony és a termetét meghazudtoló módon a rövidebb távokon erős, jó alkata van, olyan típus, akit szeret a víz. Ugrai Pannának fontos szerepe lesz az Eb-n a váltó miatt, és kiemelendő Senánszky Petra országos csúcsa is, örömmel tölt el, hogy ő komolyan gondolja az úszást és az olimpia van megcélozva” – mondta a női mezőnyról Sós Csaba.

