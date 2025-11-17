Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: Tizenkétezer kilométer és Olaszország legfontosabb turistalátványosságai várnak a fáklyaváltóra

2025.11.17. 15:49
(Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia fáklya Milánó 2026
Tizenkétezer kilométert tesz majd meg a februári milánói-cortinai téli olimpia előtt a láng Olaszországban, ahol a váltófutók a legfontosabb turistalátványosságokat is útba ejtik.

A szervezők hétfőn közölték, hogy az ötkarikás szimbólum érinteni fogja a többi között a római Colosseumot, illetve a velencei csatornahálózat leghíresebb részét is (Canal Grande). A váltófutás ellátogat Palermóba és Nápolyba, hogy olyan helyekre is elvigye az olimpia szikráját, ahol a téli sportoknak nincs nagy hagyománya.

A városainkban megtett minden egyes lépéssel a sport világra gyakorolt hatását szeretnénk megmutatni, azt, hogy ezen keresztül hidakat építünk és falakat bontunk le” – mondta Giovanni Malago, a februári olimpia szervezőbizottságának elnöke.

A fáklyát jövő hét szerdán gyújtják meg a görögországi Olümpiában, Athénban december 4-én adják át az olaszoknak, a fáklya pedig két nappal később indul útjára. Karácsonykor Nápolyban lesz a láng, az újév a szintén délolasz Bariban „éri majd”, a játékoknak otthont adó cortinai régióba január 26-án érkezik. A futók minden nap 7.30 órakor indulnak, és a szerencsések mintegy 12 órán keresztül váltják egymást.

A téli olimpia február 6. és 22. között lesz, a fő megnyitóünnepséget a milánói San Siro Stadionban rendezi, míg Cortina d'Ampezzo egyidejűleg egy párhuzamos eseménynek ad otthont, amely bensőségesebb lesz.

 

