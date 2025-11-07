Komoróczy Lora „durrantott” 50 pillangón

HOSSZÚ KATINKA 2014-es (!) országos csúcsát (25.64) „vadászta le” pénteken Debrecenben 50 pillangón Komoróczy Lora (25.62), aki saját bevallása szerint azért úszott a rövid pályás országos bajnokság harmadik napján ezen a távon, mert sprinter lévén nem volt más neki való szám az étlapon pénteken…

Azt pedig, hogy ezzel egyébként beúszta magát a decemberi, lublini rövid pályás kontinensviadalon induló magyar csapatba, az M4 Sport riporterétől tudta meg.

„Ezt tényleg eldurrantottam – összegzett meglehetősen sajátos módon Komoróczy Lora. – Nem gondoltam volna, hogy a felnőttek között az első országos csúcsomat pillangón úszom majd, de azért meg tudok barátkozni vele.”

A férfiak hasonló számát Szabó Szebasztián nyerte meg – esélyeshez méltóan, bár az immár Máté Hunor irányításával készülő korábbi világcsúcstartó úgy vélekedett a döntője után, hogy hiába az évek során felgyülemlett sok tapasztalat, ezen a távon könnyen jönnek a hibák, s ezekből ezúttal is akadt az úszásában.