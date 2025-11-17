Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai: Fáj, mert nagyon akartuk!

2025.11.17. 16:42
Fotó: Árvai Károly
Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya Instagram-posztban írta meg gondolatait az írek ellen elveszített vb-selejtező után.


„Fáj, mert nagyon akartuk!
Nemcsak magunkért, hanem értetek is.
Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket.

Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.

Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is.

Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!
A munka újra elkezdődött.”

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

A magyar válogatott kétszer vezetett, ám Parrott mesterhármasa miatt pont nélkül maradt – csapatunk sorozatban tizedszer nem lesz ott a világbajnokságon.

Tragédia a Puskásban – Bodnár Zalán jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Az írek ellen beleléptünk kétszer ugyanabba a folyóba.

Öröm az elején, bánat a végén – képekben a Magyarország–Írország vb-selejtező

Így látták a Puskás Arénában történteket a Nemzeti Sport fotósai.

Amíg nem lesz még több minőségi játékosunk, a világbajnokság álom marad

2024-től lejtmenetbe került a magyar válogatott, ami az írek elleni meccs 96. percében lett végzetes...

 

 

„Nincs elég merítési lehetőségük, sem olyan játékosaik, akik felnőnek a feladathoz” – a Sunday Times szakírója a magyar válogatottról

Magyar válogatott
19 perce

Olvasóink Vargát látták a legjobbnak, Szalait a leggyengébbnek az írek ellen

Magyar válogatott
1 órája

36.6 százalékon a válogatott teljesítménymutatója, mint 2018-ban

Magyar válogatott
1 órája

Botrányos megjegyzést kapott Szoboszlai az ír tévé szakértőjétől

Foci vb 2026
2 órája

Tíz mérkőzés vár a magyar válogatottra 2026-ban

Magyar válogatott
4 órája

„Egy álommal kevesebb” – Orbán Viktor nehéz hétfőről posztolt

Magyar válogatott
6 órája

Amíg nem lesz még több minőségi játékosunk, a világbajnokság álom marad

Magyar válogatott
6 órája

Varga Barnabás gólját az UEFA is kiemelte

Magyar válogatott
10 órája
