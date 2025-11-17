Szoboszlai: Fáj, mert nagyon akartuk!



„Fáj, mert nagyon akartuk!

Nemcsak magunkért, hanem értetek is.

Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket.

Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.

Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is.

Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!

A munka újra elkezdődött.”