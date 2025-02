Összezárhat végre a sportvilág a nők érdekében Donald Trump transzgenderellenes rendelete után

AZ AMERIKAI elnökválasztási kampány finisében, tavaly ősszel itt, a Nemzeti Sportban írtunk elemzést arról, milyen irányba halad a biológia a nők sportjának, az egyenlő versenyfeltételeknek vagy ha úgy tetszik, a fair verseny megteremtésének védelme az ENSZ különmegbízottja, Rim al-Szalem akkor igen nagy nemzetközi visszhangot kiváltó jelentése nyomán. Az akkori 24 oldalas tanulmányban a jordániai szakértő számos, a nők sportját érintő kérdésre kitért, lapunk pedig a téma sportjogi, orvostudományi és társadalmi hatásairól kérdezett neves szakembereket azzal összefüggésben, miképp kerülhetők el a jövőben a párizsi olimpián tapasztalt, az algériai Imané Helif és a tajvani Lin Jü-ting ökölvívó esetéhez kapcsolódó botrányok. Persze számos más sportágat is veszélyeztet(ett) a globális woke ideológia térnyerése és az a fajta érzékenyítést és inkluzivitást elősegítő DEI-program (Diversity, Equity, Inclusion), melynek kapcsán akkor is részletesen írtunk például az atlétikában Caster Semenya, az amerikai egyetemi úszósportban és a World Aquaticsnál is a nők közötti indulás jogáért a legvégső jogi fórumokon protestáló Will/Lia Thomas vagy a tokiói olimpián akkor jogszerűen induló, férfinak születő, de transzgenderként a női súlyemelésben versenyengedélyt kapó Laurel Hubbard esetéről.

Ami a NOB jelenlegi és még ez év március 20-ig Thomas Bach elnök által vezetett testületének hozzáállását illeti, a nemek közötti kategóriák biológiai vagy egyéb más szempontok alapján történő szabályozásának felelősségét a nemzetközi sportági szövetségek hatáskörébe utalta, ezt már többen eddig is erősen kritizálták. Sokan ugyanis hiányolják az amúgy a női részvételi egyenjogúságért valóban küzdő NOB tényleges és érdemi kiállását a biológiai nők sportjának védelméért. Az elmúlt napokban e témában mégsem egy nemzetközi sportvezető, hanem egy politikus, a régi-új amerikai elnök, Donald Trump szolgáltatta a legtöbb vezető hírt, hiszen ­kampányígéretei között szinte elsőként írta alá azt az elnöki rendeletet, amely kizárja a férfiakat és a transzgender sportolókat a nők versenyéből, sőt, kilátásba helyezi az összes amerikai szövetségi oktatási intézmény forrásmegvonását, amelyik mégis szembemegy ezzel az utasítással.

A rendeletre azonnali intézkedés jött az eddig – az olimpiai bajnok úszó és nőjogi aktivista, az amerikai Donna de Varona szerint – a Biden-kormányzat woke-csapdájában vergődő amerikai egyetemi sportokat irányító testülettől, az NCAA-től, amely egyetlen nappal a Trump-féle rendelet után máris megtiltotta a transznemű nőknek, hogy női sportágakban versenyezzenek.

Nyilván egyetlen egyetemi vezető sem szeretne lemondani a szövetségi pénzforrásokról, noha Charlie Baker, az NCAA elnöke kicsit másként csomagolta indoklását: „A változtatás egyértelmű, következetes és egységes jogosultsági normákat biztosít Trump új rendelete alapján az egymásnak ellentmondó állami törvények és bírósági döntések összevisszasága helyett.” Mostantól az NCAA frissített részvételi szabályzata szerint ugyanis csak „a születéskori nemük alapján nőnek született” sportoló diákok vehetnek részt a nők egyetemi versenyeiben.

György Réka, a 2016-os riói olimpián szereplő úszó, aki a Virginia Tech egyetemen két diplomát is szerzett, és az NCAA egyetemi bajnoki rendszeren belül korábban sikeresen szerepelt és All-American bajnok is volt, 2022-ben nyílt levélben kritizálta az NCAA vezetőit. Akkor azt kifogásolta, hogy a Will Thomasként született, magát Lia Thomasként identifikáló úszó nemcsak hogy rajthoz állhatott abban az évben és így meg is nyerhetett a nők között minden versenyszámot, amelyben elindult, de együtt is öltözhetett – nemátalakító műtéten át nem esett transzgenderként – a biológiai nőkkel, így Rékával is ugyanabban a női öltözőben, nehezen feldolgozható pillanatokat okozva ezzel a biológiai nőknek. Réka tavaly az Egyesült Államokban belépett abba a pertársaságba, amelyik beperelte az NCAA-t.

„Új bíróhoz került a perünk, lassan már egy év is eltelt a kezdete óta. Bízunk benne, hogy sikeresen vihetjük végig ezt a precedenst is teremteni képes pert, és talán a most megváltozni látszó kormányzati hozzáállás is hatással lehet az ügy kimenetelére. Mi alapvető emberi jogi sérelmeink miatt megindítottuk ezt a pert, de leginkább a nők jogainak védelméért, a IX. alkotmánykiegészítésben garantált egyenlő elbánás és egyenjogúsági garanciák megsértése miatt is. Úgy gondolom, Donald Trump rendelete egyértelműen új irányt jelent, és az NCAA gyors reagálása is azt mutatja, hogy az amerikai egyetemi sport vezetői érzik a financiális veszélyt, ha szembemennek mindezzel . Thomas megjelenése egyébként felbátorított számos más sportágban is transzneműeket, hogy a nők között »vitézkedjenek«, éppen ezért nekünk a perrel az is célunk, hogy Thomas eredményeit visszamenőleg megsemmisítsék és visszaállítsák azokat az eredményeket, mintha nem is indult volna a női úszóversenyeken. Három évvel ezelőtt más reakciókat kaptam, szörnyű pillanatokat éltem át, de most úgy gondolom, hogy Donald Trump rendelete és az általa képviselt irány mindenképpen pozitív fogadtatásra talált Amerika-szerte. Nyilván voltak – bizonyosan jóval kisebb százalékban –, akik nem örülnek ennek az irányváltásnak, de én azt mondom, hogy egyetlen nőnek vagy a jövőben a lányomnak sem kívánom, hogy átélje, mit jelent egy férfi ellen versenyezni vagy vele egy öltözőbe kényszerítve öltözni.”

A kétszeres olimpiai bajnok amerikai úszó, nemzetközi nőjogi aktivista és a NOB esélyegyenlőségi bizottságának tagja, Donna de Varona, aki egykor személyesen vett részt a IX. Amerikai alkotmánykiegészítés törvényhozási munkájában, nagy sóhajjal kezdte a Nemzeti Sportnak adott interjút: „Megvan az elnöki rendelet, de a törvényhozásnak még el kell fogadnia, és azért államok és államok között lehet eltérő a szabályozás, szóval még néhány demokrata szenátor is kell nekünk a szavazáshoz. Mivel senki sem szeretne a szövetségi forrásoktól elesni, ezért ennek a döntésnek óriási hatása lesz az oktatási intézményeinkre és különösen a nők sportjára.” Amikor arról kérdeztük, mindennek lehet-e az amerikai egyetemi sporton túlmutató hatása a nők sportjának védelmére globális szinten, így válaszolt: „Nagyon remélem, hogy a következő NOB-elnök meghallja majd ezt, mert tudomásul kell venni, hogy nem a sportolás jogától akarjuk megfosztani az embereket, de kategóriák nem ok nélkül léteznek a sportban. Ha a súlycsoport a garancia, akkor az, ha az életkori szabályozás, akkor nem véletlen, hogy a felnőttet nem engedjük össze a gyerekkel. A nők sportja ugyanilyen, és úgy látom, Sebastian Coe már elvégezte ezt a munkát és megértette az ügy lényegét, ő ki mer állni a nők jogaiért” – mondta Donna de Varona. Donna de Varona: Még nem nyertük meg a csatát!

Sebastian Coe, a World Athletics, az atlétikai világszövetség elnöke támogatja Donald Trump legújabb rendeletét, amely arról szól, hogy a transznemű sportolók nem versenyezhetnek a nők között. Mint köztudott, a következő nyári olimpiai játékokat az Egyesült Államok, azon belül Los Angeles rendezi 2028-ban, ennek kapcsán Trump figyelmeztette a NOB-ot, hogy a rendező ország kategorikusan elutasítja a „transzgender­őrületet”. A Nemzeti Sportnak korábban nyilatkozó angol NOB-elnökjelölt, Coe már a Trump-rendelet előtt is így fogalmazott: „A World Athletics és személyesen én is felelősséggel tartozom a nők sportjáért és azért, hogy tisztán tartsam számukra ezt a kategóriát.” Az atlétaként kétszeres olimpiai bajnok brit sportdiplomata kategorikusan kijelentette: megválasztása esetén női sportágakban csak ciszneműek (a születéskor kijelölt nemmel megegyező nemi identitásúak) versenyezhetnek az olimpián. A következő NOB-elnököt március 20-án a görögországi Costa Navarinóban választja meg a NOB közgyűlése. Sebastian Coe: Felelősséggel tartozom a nők sportjáért