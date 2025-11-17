Női kézi: véget ért Szöllősi-Zácsik Szandra idénye

Az egész idényre kidőlt Szöllősi-Zácsik Szandra, a Mol Esztergom női kézilabdacsapatának játékosa. A királyvárosi együttes közösségi oldala hétfőn délután számolt be róla, hogy a Crvena zvezda elleni Európa-liga-selejtező párharc első, hazai találkozóján megsérült irányító-átlövőnél az orvosi vizsgálatok elülső keresztszalag-szakadást állapítottak meg, az operáció elkerülhetetlen, így ebben a szezonban már nem léphet pályára.

A Ferencvárostól érkezett Szöllősi-Zácsik 2023 szeptemberétől hosszú időt hagyott ki ugyancsak keresztszalag-sérülés miatt.

Az Esztergom a Crvena zvezda elleni párharccal mutatkozott be a nemzetközi kupaporondon és kettős győzelemmel harcolta ki a csoportkörbe jutást. A bajnokságban pillanatnyilag a negyedik helyen áll az elmúlt idény bronzérmese, a Magyar Kupában pedig az Alba Fehérvár ellen harcolhatja ki a továbbjutást a nyolcaddöntőből – ám már a 35 esztendős Szöllősi-Zácsik nélkül.