6 sport, ami irreálisan magas költségekkel jár

1. Autó- vagy motorversenyzés

Nem kell Formula-1-es versenypilótának lenni ahhoz, hogy óriási kiadásokkal járjon együtt ez a sport. Az ország különböző pontjain minden évben számos autós futamot, motocrossversenyt szerveznek, melyek rendkívül népszerűek mind a versenyzők, mind a nézők között. Az ilyen gépjárművek megvásárlása, karbantartása és a versenyekre való nevezés egyáltalán nem olcsó mulatság, az adrenalin azonban bőven kárpótlást jelent ezért az áldozatért.

2. Lovaglás

A különböző lovassportok, így a díjugratás vagy a lovaspóló szintén rendkívül nagy költségekkel jár együtt. Már egy ló megvásárlása is több millió forintos tétel, ám a lovak szerelmesei jól tudják, hogy ha megvan a szikra a kiszemelt állattal, akkor nem marad több kérdés: ilyen esetben az ember akár egy személyi kölcsön (THM: 11,1-22,4%, közzétéve: 2024.12.10.) felvételét is vállalja.

Ezt követően persze az állat elhelyezéséről, takarmányozásáról, orvosi ellátásáról is gondoskodni kell, ez pedig minden hónapban jelentős kiadásokat jelenthet. A versenyeken való részvétel, a felszerelés, valamint az edzések díja pedig csak tovább növeli a számlát.

3. Golf

A golfot sokan úri sportnak tekintik, nem is véletlenül: már egy jó minőségű felszerelés is rendkívül drága lehet, ezen kívül ki kell fizetni a pályahasználati díjakat, golfklubok tagsági díját, a versenyek nevezési díját, valamint egy jó tanfolyam, edző is csillagászati összegekbe kerülhet. Ezt a hobbit tehát csak azok űzik magas szinten, akik igazán elkötelezettek a golf iránt.

4. Vitorlázás

Ez a pont talán nem is szorul különösebb magyarázatra: egy vitorlás megvásárlását, de még a bérlését is kevesen engedhetik meg maguknak. Ha összegyűjtöttük a pénzt egy saját hajóra, azt valahol tárolnunk is kell, így a kikötői díjat akkor is megfizetjük, ha éppen nem hajózunk ki. Ez a Balatonon akár évente milliós összeg is lehet, ha pedig inkább a tengereken szállnánk vízre, ennél még magasabb összegekre számíthatunk. A vitorlázás azonban nem csupán egy sport, hanem egy életstílus is, így, ha a hajózás igazi szenvedéllyé válik, a magas költségek sem fognak visszatartani minket.

5. Síelés

A sífelszerelés megvásárlása ugyan egyszeri beruházás – feltéve, hogy vigyázunk rá –, az igazán magas költségeket azonban itt a síbérlet megvásárlása, az utazás és a szállás teszi ki. Aki a havas tájak, a téli sportok szerelmese, az ezektől az áraktól nem riad vissza és minden évben visszatér a kedvenc síparadicsomába.

6. Tenisz

A teniszt alapvetően nem sorolhatjuk a legdrágább sportok közé, hiszen, ha csupán hobbi szinten űzzük, úgy a felszerelés megvásárlása viszonylag egyszerűen kigazdálkodható. Ha azonban profi játékosokká szeretnénk válni, számolnunk kell a teniszpálya bérleti díjával és a személyi edzővel is, a versenyekre történő nevezésről és az utazásról pedig akkor még nem is beszéltünk.

Miért érdemes mégis áldozni ezekre a sportokra?

Aki igazán elhivatott egy sportág iránt az tudja, hogy a magas költségeket ellensúlyozza a számos előny, ami ennek gyakorlásával együtt jár. A sportolás, a felkészülés, a gyakorlás majd a versenyeken megtapasztalt adrenalinlöket boldoggá tesz minket, ezzel együtt pedig csökkenti a stressz szintjét, melyből mindannyian profitálhatunk.

Ha komolyan vesszük a választott sportot, arra már nem csupán hobbiként tekintünk, hiszen ez egyfajta életstílussá válik, így nélküle sokszor már a létezést sem tudnánk elképzelni. Az edzések lehetőséget teremtenek arra, hogy hasonló érdeklődésű emberekkel ismerkedjünk meg és életre szóló kapcsolatokat építsünk ki. A versenyekre való utazásnak köszönhetően új helyekre juthatunk el, ami pedig talán a legfontosabb, hogy önmagunk határait feszegetve ismerhetjük meg a saját teljesítőképességünket.

Aki tehát igazán elhivatott az tudja, hogy ezeket a sportokat még akkor is érdemes folytatni, ha egy újabb eszköz megvásárlása csak egy személyi kölcsön segítségével sikerül: egy ilyen apró áldozat nem állhat az álmok megvalósításának útjában.

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője a K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.