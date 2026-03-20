Osváth Richárd érmet szerzett a budapesti paravívó-világkupaversenyen

Először rendez a Magyar Vívószövetség paravívó-világkupaversenyt, az esemény több mint két évtized után tért vissza Budapestre.

A férfi tőr A kategóriában a paravívás egyik magyar klasszisa, Osváth Richárd sérülten vállalta az indulást, a könyökét fájlalta, benne volt az is a pakliban, hogy visszalép a versenytől, ám ehelyett érem lett a vége! „Reggel tényleg nem gondoltam azt, hogy végigvívom ezt a napot. A pisai világkupa óta nem sokat tudtam edzeni a könyököm miatt, de ma egyre jobban bemelegedtem, örülök ennek az eredménynek, nagyon. Most úgy érzem, kardban is el tudok indulni, szeretnék ott is jól szerepelni” – idézte a szövetség beszámolója Osváthot.

A nap további versenyszámaiban Krajnyák Zsuzsanna teljesített a legjobban a magyarok közül, a női párbajtőr A kategória nyolcaddöntőjéig jutott.

„Nagyszerű érzés, hogy egy ilyen fantasztikus helyszínre térhet vissza tizenhárom év után a kerekesszékes vívás. Van egy szokásom, lehet, hogy nem kell büszkének lennem erre… Az első versenynap délelőttjén nem szoktam bemenni a csarnokba, mert annyi panasz özönlik rám, többnyire indokolatlanul, hogy azokat inkább meghagyom a szervezőknek. Most szándékosan itt voltam korábban, kíváncsi voltam a reakciókra. Leginkább csak gratuláltak, mini világbajnokságról beszéltek, ami egyébként a mezőny erőssége okán is helytálló. Úgyhogy: jó érzés és büszkeség ismét itt, a BOK Csarnokban” – mondta Szekeres Pál, olimpiai bronzérmes tőröző és paralimpiai bajnok, a sportág nemzetközi szervezetének (IWAS) elnöke.

Paravívó-világkupaverseny, Kaposvári Zsolt-emlékverseny, BOK Csarnok

Férfi tőr, A kategória, 49 induló. Végeredmény: 1. Emanuele Lambertini (olasz), 2. Hakan Akkaya (török), 3. Osváth Richárd (edző: Beliczay Sándor és Szirmai Benedek) és Li Hao (kínai), …20. Zsolnai Sándor, …38. Bujdosó Sándor, …44. Forgács Péter, …47. Rostás László és László Bence, …49. Soós Bence.

Férfi tőr, B kategória, 25 induló. Végeredmény: 1. Dimitri Coutya (brit), 2. Michele Massa (olasz), 3. Oleg Naumenko (ukrán) és Jovane Guissone (brazil), …12. Gergely István, …25. Kovács Márton.

Női párbajtőr, A kategória, 32 induló. Végeredmény: 1. Zsu Hszu-feng (kínai), 2. Bian Jing (kínai), 3. Clemence Delavopiere (francia) és Judith Rodriguez Menendez (spanyol), …10. Krajnyák Zsuzsanna, …29. Pongrácz Zoé, 30. Darázs Blanka, 31. Bóczán Fanni, 32. Fülöp Eszter.

Női párbajtőr, B kategória, 27 induló. Végeredmény: 1. Julia Markowska (olasz), 2. Alekszandra Ilminszkaja (orosz), 3. Karolina Strawinska (lengyel) és Tong Nga Ting (hongkongi), …23. Csornai Liliána, …26. Zsombok Helga, 27. Farkas Mónika.