A kitartó sportolói létet ünnepelték a Magyar Parasport Napja alkalmából

AZ IMPOZÁNS Nemzeti Közszolgálati Egyetem kampuszához közeledve nemcsak a diákok érkeztek a Ludovika Aréna közelébe, hanem a magyar parasport képviselői, valamint a Magyar Parasport Napján megrendezett bajnokság résztvevői is. A csarnokba belépve pedig mindenki betekintést nyerhetett a különböző parasportokkal kapcsolatban. Összesen nyolc állomáshelyet alakítottak ki a szervezők, az ötfős csapatok kerekesszékes teniszben, para bocciában, floor curlingben, lézerlövészetben, ülőröplabdában, vaksakkban, tollaslabdában, valamint célba lövésben tehették próbára magukat.

Ám mielőtt elkezdődött volna a sportos délelőtt, ünnepélyes keretek között megnyitották a Magyar Parasport Napját. Először a házigazda részéről Dr. Kovács Gábor vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja szólt a jelenlévőkhöz. A beszédében kiemelte, hogy ezen a napon a kitartó sportolói létet ünneplik, hiszen parasportolók nap mint nap példát mutatnak önmaguk és a korlátok legyőzésében.

Ezt követően Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) elnöke vette át a szót. Visszautalt 1970-re, amikor megalakult a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, az első hazai fogyatékos sportklub. Szinte napra pontosan 56 évvel ezelőtt.

Balról: Szabó László, Schmidt Gábor, Kiss Péter Pál, Gombos Dániel, Gergely István és Mravik Gusztáv (Fotó: Dömötör Csaba)

„56 évvel ezelőtt, február 22-án innen légvonalban mindössze egy kilométerre a Zuglói Mozgásjavító Általános Iskolában összegyűlt pár tucat bátor ember, tanárok, edzők, sportolók, és úgy döntöttek, hogy létrehozzák az első olyan sportegyesületet, amely többnyire a mozgáskorlátozottak sportját biztosította – mondta Szabó. – Ez a nap arról szól, hogy jól érezzük magunkat, megismerkedjünk kicsit ezzel a világgal, és a mindennapokban is támogatói legyünk a magyar fogyatékos sportnak.”

A beszédek után Gombos Dánielt, az év fogyatékos férfi sportolójának választott Kiss Péter Pál edzőjét díjazták az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőjének járó elismeréssel. A díjat Schmidt Gábortól, a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkártól, Szabó Lászlótól, Mravik Gusztávtól, Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnökétől, valamint Gergely Istvántól, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnökétől vehette át a szakember.

A „hivatalos” eseményeket követően a 24 csapat közös bemelegítésen vett részt, majd elkezdődtek a küzdelmek a nyolc állomáson. A mini bajnokság győztese az NSMI Sportszakmai csapata lett.