Japánban foglalta keretbe kiemelkedő 2026-os szereplését a magyar triatlonos

Japánban foglalta keretbe kiemelkedő 2026-os szereplését Mocsári Bence: a 26 éves magyar versenyző még május közepén Jokohamában első magyarként győzött a paratriatlonosok világbajnoki sorozatában, majd öt hónappal később Csibában világkupasikerrel zárta le.

„Egész nagy előnnyel tudtam nyerni, igazából nem kellett megszakadnom érte – mondta a PTS5 kategóriában szereplő Mocsári Bence. – Az úszást és a bringát még megnyomtam, utána örömfutás következett, bár annyira nem esett jól, mert az egész verseny idején iszonyúan nagy szél volt. Ez már az úszásra is igaz volt, mert bár odafelé olyan volt, mintha folyón úsznánk lefelé, de visszafelé szembe fújt a szél. Ilyen volt a 750-ből 500 méter, amikor a kimondottan nagy hullámokban elég sok vizet nyeltem. Mások is küzdöttek a hullámokkal, de az, hogy több időt kellett a vízben tölteni, kedvező volt nekem.”

Erős magyar csapat utazik a pekingi világkupára Ugyan a világbajnoki címet szeptember végén, Pontevedrában már kiosztották (a női bajnok a francia Cassandre Beaugrand lett, az urak között a portugál Vasco Vilaca diadalmaskodott), a triatlonszezon még korántsem ért véget! Szombaton Pekingben világkupát rendeznek olimpiai távon, a Los Angeles-i kvalifikáció szempontjából és a világranglistán is értékes pontokért zajlik majd a küzdelem. Mind a nőknél, mind a férfiaknál minimum éremesélyes magyarokat is találunk a rajtlistán. A vb-döntőn a célvonalon az előkelő 4. helyen áthaladó, ám egy depózás közben elkövetett kisebb hiba miatt kizárt Kropkó Márta a kínai fővárosban javíthat. Testvére, Márton sérülésből visszatérve szintén erőt mutatott Pontevedrában, ő is szép eredményben reménykedhet. Ugyanez igaz Dévay Márkra, aki a 2026-os világbajnoki sorozatban az egyéni csúcsot jelentő 18. helyen zárt. Nem lennénk meglepve, ha Pekingben a vk-dobogón ünnepelhetne. Horváth Karolinának és Kiss Gergelynek is értékes pontokat hozhat a hétvége az olimpiai kvalifikációban, Kovács Gyula nemrég tagja volt a junior/U23-as vb-ezüstérmes mixváltónak, Bicsák Bence is fontos lépést tehet a visszatérésben a legjobbak közé.

A bringa nagyon jól ment neki, az előnye már jócskán perc felett volt, amikor a második körben a sós víz megtette hatását, gyomorproblémák miatt néhány másodpercre meg kellett állnia. Viszont utána hamar összeszedte magát, mint mondta, szerencsére nem kellett belehalnia a versenybe. Ettől kezdve már biztosra ment és nem a legjobb futóidőre.

A szeptember végi, pontevedrai világbajnokságon nem sokkal maradt le az éremről, a bronzérmestől alig hat másodperccel később célba érve a 4. lett. Az azóta eltelt időszakot is igyekezett edzésekkel tölteni, de a mennyiségből így a szezon utolsó kihívására visszavettek edzőjével, Tóth Szilárddal.

„Jól mentek a tréningek, a kevesebb mennyiséget nagyobb intenzitással csináltuk. Mivel kevesebb volt a mozgással töltött idő, ezért pihentebben érkeztem meg Japánba. Ez volt a szezonzáróm, néhány napot itt maradok és körülnézek, nyaralok egy kicsit. A japán kultúra amúgy is közel áll a szívemhez, és az itteni versenyek is jól meg vannak rendezve, a jokohamai az egyik legkedveltebb helyszíne a naptárnak.”

Nem ez volt az egyetlen vk-sikere az idén, július közepén Tatán sikerült megvédenie a címét. Ezt már kétszeres Európa-bajnokként tehette meg, miután a nyár elején Tarragonában pályafutása második Eb-aranyérmét nyerte meg.