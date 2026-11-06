„A győzelem egy darabját elvettétek a csapattól” – Kubatov Gábor a kirekesztő rigmusokat skandáló fradistáknak üzent

Mint ismert, az FTC bravúros, 2–0-s sikert aratott a San Siróban, amivel két vállra fektette a hétszeres BEK/BL-győztes Milant. Azonban nemcsak a Ferencváros győzelméről szólt ez az este, a 444 cikke szerint olasz lapok beszámolói és videófelvételek alapján a fradisták egy része kirekesztő, többek között menekült- és LMBTQ-ellenes rigmusokat skandált, a háborús bűnös Benito Mussolinit éltette, illetve volt olyan olasz lap, amely fasiszta karlendítésekről is beszámolt.

Kubatov Gábor a Facebook-oldalára kitett videóban ítélte el a történteket – bár konkrétan nem nevezte meg, milyen kirekesztő rigmusok hangzottak el ferencvárosi drukkerektől. Az alább olvashatóak a klubelnök szavai.

„Tisztelt szurkolók! Kedves fradisták!

Tegnap este a San Siróban aratott csodálatos győzelmünket egy megmagyarázhatatlan eset árnyékolta be, amelyet nem tudok és soha nem fogok elfogadni. Tizenöt éve küzdünk a kirekesztés ellen, és a tegnapi napon mégis kirekesztő rigmusok hangzottak el a Fradi-tábor soraiból Milánó főterén. Higgyétek el nekem, akik ezt elkezdték, azok a Fradi ellenségei.

Ami a milánói dóm előtt történt, az őszintén felháborító, aki ebben részt vett, az nem ismeri a Ferencváros alapértékeit, nem ismeri a történelmét, és nem fogja fel, mit kockáztatott, ugyanis néhány ember egyetlen pillanat alatt tönkreteheti mindazt, amit eddig közösen elértünk. Pedig előre szóltunk, a meccs előtt több ezer e-mailt küldtünk ki a szurkolóinknak, melyben leírtuk a viselkedési szabályokat és azt is, hogy mindenki tartózkodjon minden kirekesztő megnyilvánulástól.

Senki nem mondhatja, hogy nem tudta, és senkit, még egyszer mondom, senkit nem ment fel a felelősség alól, hogy ezek a rigmusok nem a stadionban hangzottak el. Tessék tudomásul venni végre, aki a Fradi sálját fölköti a nyakába, az a Ferencvárost képviseli a lelátón, a metrón, a milánói főtéren, bárhol a világon. Nézzétek meg a mai lapokat, sehol nem az áll, hogy x vagy y kiabált. Az áll ott, hogy a Ferencváros szurkolói – aki ilyet tesz, nehéz helyzetbe hozza a klubunkat.

Nektek pedig, akik ezt ott, a tömeg közepén néhányan elkezdtétek, azt üzenem: el sem tudjátok képzelni, mekkora kárt okoztatok az egész Ferencvárosnak. Ma egész Európának arról kellene beszélnie, hogy a Fradi bevette a San Sirót. Ehelyett arról is beszél, ami a Dóm téren történt. A győzelem egy darabját elvettétek a csapattól és attól a több ezer tisztességes szurkolótól, akik ott voltak.

Ötvenöt éve járok meccsre, tizenöt éve szolgálhatom ezt a csodálatos klubot, azóta mondom, és ha kell, ma elölről kezdem: a Fradiban soha sehol semmilyen formában nincs helye a kirekesztésnek. Hadd fogalmazzak drasztikusan: ameddig én vezetem ezt a klubot, ezt soha nem fogom eltűrni – ha csak öten maradunk a lelátón, akkor öten maradunk, de az az öt tudni fogja, hogyan kell viselkedni. Soha nem fogom hagyni, hogy bárki ilyen viselkedésével ártson a mi szeretett Ferencvárosunknak. Biztosak lehettek benne, hogy erről az útról nem fordulunk vissza.

Tudom, hogy a szurkolóink túlnyomó többsége tegnap is méltó volt a Ferencvároshoz. Mindig köszönöm és most is megköszönöm, hogy ilyen sokan elkísérik a csapatot Európa legtávolabbi pontjaira is, és hogy minden mérkőzésen zúg a »Hajrá, Fradi«. Azok pedig, akik ezt elindították tegnap, arra kérem, ha nem tudnak viselkedni, inkább ne jöjjenek többet Fradi-meccsre. A Ferencváros nagyobb mindannyiunknál, így volt ez 1899-ben is, a 30-as évek végén is, 1950-ben is, 1956-ban is, így van ma is, és így lesz majd akkor is, amikor mi már nem leszünk. Akkor is, azért is: hajrá, Fradi!”