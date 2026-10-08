A kubai baseballbajnokság 65 éves történetében először hirdet magáncég

A kubai bajnokság örökrangsorában 12 diadalával első helyezett együttes játékosainak, valamint a szakmai stáb tagjainak hagyományos fehér-kék mezén immár egy üzemanyag-forgalmazással foglalkozó, magántulajdonban lévő kubai vállalat, az „A Granel” emblémája szerepel. A cég logója az együttes havannai stadionjának külső részén is látható.

A klub és a támogató közötti szerződés részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Kuba évtizedeken át az amatőr sport mellett tette le a voksát, mindezt azzal indokolva, hogy a profizmus árucikké teszi a sportot, és kizsákmányolja a sportolókat. Ez a megközelítés azonban az elmúlt években enyhült, néhány baseballjátékosnak engedélyezték a külföldi szerepvállalást.

Múlt pénteken Juan Reinaldo Pérez, a sportági szövetség elnöke úgy fogalmazott: a tavaly elfogadott, a kubai sportrendszer egészét érintő új szabályozások már lehetővé teszik a magánszponzorációt is. Hozzátette: a szponzoráció nem egyetlen sportolóra, hanem egy egész klubra vonatkozik, hozzájárulva annak működéséhez.

Kuba gazdasági nehézségei miatt a 16 csapat részvételével októbertől decemberig tartó baseballbajnokság mezőnyét két részre osztották, hogy a súlyos energiaválság alatt csökkentsék az utazások számát és a klubok költségeit.