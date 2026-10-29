MLB: története első bajnoki címét nyerte a Milwaukee Brewers

A CBS beszámolója szerint a Brewers a második inningben szerezte meg a vezetést, majd a mérkőzés középső szakaszában tovább növelte előnyét. A csapat dobói ezúttal is hatékonynak bizonyultak: Jacob Misiorowski mellett JoJo Romero, Abner Uribe és Trevor Megill gondoskodott arról, hogy a Tampa Bay ne tudjon visszakapaszkodni.

A Milwaukee a rájátszásban 13 meccséből 11-et megnyert, a döntő előtt pedig a kétszeres címvédő Los Angeles Dodgerst is búcsúztatta. A 103 győzelemmel zárt alapszakasz után a Brewers 57 éves története első World Series-trófeájával koronázta meg az idényét, a nagydöntőben 4–1-es összesítéssel legyőzve a Rayst.

„Ez a legjobb érzés a világon. Tudom, hogy a város már nagyon-nagyon régóta vár erre. Nagyon boldogok vagyunk, hogy hazavihetjük nekik a trófeát” – mondta a találkozó után Christian Yelich, a Brewers kapitánya.

A finálé legértékesebb játékosának (MVP) a Brewers elkapóját, William Contrerast választották, míg Misiorowski mindössze két bázisütést engedélyezett az ellenfélnek, mielőtt jobb vádlijának görcse miatt le kellett cserélni. A 22 éves Cooper Pratt hat egymást követő bázisütéssel újoncrekordot állított fel a World Seriesben, Jackson Chourio pedig a döntő öt mérkőzésén 11 találatot könyvelhetett el, ami szintén rekordnak számít.

A mostani World Series különlegessége volt, hogy 1991 óta először csapott össze a döntőben két olyan együttes, amely a fizetések alapján a mezőny alsó felében szerepelt: a Brewers augusztus végén csak a 19., a Tampa Bay Rays pedig a 25. helyen állt a bérlistán.