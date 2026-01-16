Óbudáról érkezett az NB II-es Soroksár második téli igazolása

Az óbudaiak közösségi oldala arról számolt be, hogy a Soroksár kivásárolta a 25 éves Bencze Márkot a szerződéséből, így a tavaszi idényt már az NB II-ben jelenleg 14. helyezett csapatnál tölti.

A támadónak Mezőkövesden lehetősége volt a 2020–2021-es idényben a legmagasabb osztályban is pályára lépni, majd utána a Szeged, a Csákvár, az ETO FC Győr és a Tiszakécske színeiben komoly NB II-es rutint szerzett. Az előző másfél évben az NB III Délnyugati csoportjában szereplő III. Kerületi TVE csapatát erősítette, s az őszi szezonban 14 bajnoki mérkőzésen 9 gólt szerzett. Felnőttpályafutása során 104 mérkőzésen 33 gól fűződik a nevéhez.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Bencze Márk (III. Kerületi TVE), Bora György (Mezőkövesd Zsóry FC)

Távozott: Bolla Gergő (Szentlőrinc), Csemer Gyula (?)