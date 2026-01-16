Óbudáról érkezett az NB II-es Soroksár második téli igazolása

Nemzeti Sportrádió

Bencze Márk (balra) a Soroksár új igazolása (Fotó: soroksarsc.hu)
III. Kerületi TVE NB II Soroksár magyar átigazolás
Bencze Márk személyében egykori utánpótlás-válogatott játékost igazolt a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár SC – számolt be róla a klub honlapja.

Az óbudaiak közösségi oldala arról számolt be, hogy a Soroksár kivásárolta a 25 éves Bencze Márkot a szerződéséből, így a tavaszi idényt már az NB II-ben jelenleg 14. helyezett csapatnál tölti. 

A támadónak Mezőkövesden lehetősége volt a 2020–2021-es idényben a legmagasabb osztályban is pályára lépni, majd utána a Szeged, a Csákvár,  az ETO FC Győr és a Tiszakécske színeiben komoly NB II-es rutint szerzett. Az előző másfél évben az NB III Délnyugati csoportjában szereplő III. Kerületi TVE csapatát erősítette, s az őszi szezonban 14 bajnoki mérkőzésen 9 gólt szerzett. Felnőttpályafutása során 104 mérkőzésen 33 gól fűződik a nevéhez.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL
Érkezett: Bencze Márk (III. Kerületi TVE), Bora György (Mezőkövesd Zsóry FC) 
Távozott: Bolla Gergő (Szentlőrinc), Csemer Gyula (?)

 

