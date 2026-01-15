Negyedik lett a magyar férfi gyeplabda-válogatott a B-csoportos Eb-n

Álló Marcell a fiatalítás jegyében a két évvel ezelőtti, hazai rendezésű Európa-bajnoksághoz képest öt helyen változtatott a magyar válogatott keretén. A 12 fős csapat felét a tavalyi U21-es kontinenstornán szereplő együttes adta. Nem indult jól a háromnapos torna a mieink számára, az első mérkőzésen a szlovákok egy 8–0-s győzelemmel érvényesítették a papírformát. Pár órával később megszülettek az első magyar gólok is. A dánok az első negyedben 3–0-ra elhúztak, de ezt követően Léber Sebastian két kornergólt is szerzett, így a hajrában támadhattunk az egyenlítést. Ennek reményében a kapust is lehoztuk az utolsó percekre, ezt kihasználva a dánok eldöntötték a találkozót. (2–4).

A folytatásban – a két évvel ezelőtti Eb-hez hasonlóan – a magyar válogatott ezúttal is hat góllal legyőzte Bulgáriát, a 9–3-as sikerből Galba Milán három, míg Szóga Zsigmond és Hortobágyi András 2-2 góllal vették ki a részüket. A csoportkör zárásaként Horvátország magabiztos győzelmet aratott, a csapatkapitány Suba Tamás és Szóga Zsigmond góljai csak a kozmetikázásra voltak elegek (2–8). A bronzmérkőzésen megszorongattunk a világranglistán nyolc hellyel előttünk álló Szlovákiát, de a harmadik helyet északi szomszédunk szerezte meg (4–6).

„Öt kőkemény mérkőzésen vagyunk túl. Az eredményeket tekintve azt kaptuk, ami a realitás, az előttünk végzett csapatok mindegyike jelenleg jobb nálunk. Ha viszont megnézzük a játékunkat, akkor azt gondolom lényegesen előre léptünk a két évvel ezelőttihöz képest. Az első mérkőzés nagyon nem sikerült jól. Habár a lehetőségeink megvoltak, a hatékonyságunk a lőtt góljaink számát tükrözte. A második meccsünkre, Dánia ellen érkeztünk meg valójában az Eb-re. Egyenlő ellenfelek tudtunk lenni, nagyon kicsin múlott, hogy 3–2 után sikerüljön kiegyenlíteni, végül az utolsó percben, immár kapus nélkül játszva kaptuk a mindent eldöntő gólt. Másnap Bulgária ellen léptünk pályára, a két évvel ezelőtti torna alapján az egyetlen mögöttünk jegyzett csapat ellen pedig végig agresszívan, magasan letámadva sikerült magabiztos győzelmet aratni. A zárónapon a házigazda Horvátország csapatától egy vállalható meccsen kaptunk ki, igazándiból tétje ennek egyik csapat számára sem volt, ez látszott is. Azt sajnáltuk a végén, hogy bennünk maradt pár gól, de a játékra nem lehetett panasz. Ahogy az várható volt, végül a bronzmeccsen volt jelenésünk, ugyanúgy Szlovákia ellen, akikkel kezdtük a tornát. Ez a mérkőzés megmutatta, hogy még a torna kezdetéhez képest is tudott fejlődni a csapat. Nyomást tudtunk helyezni rájuk, a magas letámadásaik ellen sokszor jól kihoztuk a labdát, kornerhez sem nagyon jutottak. Viszont van két, a német Bundesligában játszó játékosuk, akik a legfontosabb pillanatokban hozták az extrát és ezzel sajnos eldöntötték a mérkőzést. Minden dícséretet megérdemelnek a srácok, amíg két éve 29 év fölötti átlagéletkorral hoztuk ezt a B/C csoport közötti szintet, most 25 év alatt volt az átlagéletkor és mind játékban, mind eredményben közelebb kerültünk a B-csoporthoz. Az látszik, hogy Szlovákia, Dánia elérhető távolságban van, de az igazi cél Horvátország utolérése lenne, amihez viszont jelen viszonyok kevesek. Hogy egy klasszikust idézzek: dolgozunk tovább” – értékelt Álló Marcell, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A torna döntőjét egy gólgazdag mérkőzésen a házigazda Horvátország nyerte meg 10–5-re Dánia ellen. A horvátok mellett a Norvégiában megrendezett másik a B-csoportos Eb-t megnyerő Olaszország jutott fel az elitbe. Horvátország 2024, míg az olaszok 2010 után térhetnek vissza az első osztályba.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Morvai Zalán, Petővári Balázs

Mezőnyjátékosok: Csőgör Alexián, Csőgör Martin, Galba Milán, Hortobágyi András, Léber Sebastian, Papp Gergely, Patkó Márton, Suba Tamás, Szigeti Bence, Szóga Zsigmond

Szövetségi kapitány: Álló Marcell

Osztrák győzelem az első osztályban

Az első osztály küzdelmeit a Németországi Heidelbergben tartották. A világranglista élén álló Ausztria a csoportkörben egy utolsó másodperces kapott góllal pontokat vesztett az elitben először szereplő Törökország ellen, majd később Portugália ellen is csak döntetlent játszott, ellenben Csehországot és Lengyelországot is felülmúlta, így csoportelsőként jutott a négy közé, míg mögöttük a két éve ezüstérmes lengyelek mentek tovább.

A B-csoportban a házigazda, címvédő Németország száz százalékos teljesítménnyel, míg Spanyolország egy vereséggel ment az elődöntőbe. A négy között Lengyelország visszavágott a tavalyi döntőért és 4–3-ra felülmúlta Németországot, Ausztria pedig a magyar származású Losonci Fülöp mesterhármasának köszönhetően 3–3-as döntetlent játszott Spanyolország ellen. Jöhettek a rávezetések, ahol egyedül Losonci talált be, így Ausztria játszhatott az aranyéremért. A döntő rendes játékideje is 3–3-as döntetlennel zárult, a szétlövés ismét Ausztriának kedvezett, ezzel megnyerte történelme negyedik Eb-címét. A bronzérmet Spanyolország nyerte, míg a két kieső a két A-csoportos újonc Írország és Törökország.

Losonci csapatkapitányként az osztrák válogatott legeredményesebbje volt nyolc góllal, ebből ötöt az elődöntőben és a döntőben szerzett.