Rögbi: története legsúlyosabb verésébe szaladt bele a sportág egyik nagyhatalma, Új-Zéland

K. Zs.K. Zs.
2025.09.13. 12:09
A zöld mezes Cheslin Kolbe áttörni készül az új-zélandi védelmi vonalakon (Fotó: Getty Images)
rögbi Új-Zéland Dél-Afrika
Történelmi vereséget szenvedett az új-zélandi uniós rögbiválogatott, ráadásul hazai pályán: Dél-Afrika 43–10-re nyert az All Blacks ellen szombaton Wellingtonban.

A két csapat évente megmérkőzik a Szabadság-kupáért, és az idei első meccs után úgy tűnt, hogy mint általában, Új-Zélandé lesz a serleg: múlt szombaton a fekete mezesek 24–17-re nyertek az aucklandi Eden Parkban.

A wellingtoni visszavágó első félideje sem ígért összeomlást, a hazaiak 10–7-re vezettek a szünetben. Aztán, ami utána jött… Cheslin Kolbe már az első negyven percben is a célterületre vitte a labdát, megtette ezt a második félidő elején is (azzal fordított a Springboks), majd Damian Willemse, Kwagga Smith, RG Snyman és Andre Esterhuizen is áthatolt a törékeny hazai védelmen. A dél-afrikaiak 36 pontot értek el a második félidőben, a borzasztó napot kifogó új-zélandiak egyet sem.

Szombatig is Dél-Afrika számított a „legnagyobb Új-Zéland-verőnek” – a 2023-as világbajnokság előtti felkészülés során 35–7-re nyerte meg a két csapat meccsét –, de most sikerült feljebb, 33 pontosra tornásznia a különbséget.

Ami a presztízst illeti, ez a két ország a legeredményesebb a klasszikus uniós rögbiben: Új-Zéland háromszoros világbajnok, Dél-Afrika a legutóbbi vb (2023) megnyerésével vált magányossá az örökranglista élén, immár négy világbajnoki címe van.

A két ország válogatottja 2004 óta küzd meg évente a Szabadság-kupáért (a Freedom Cup megalapításakor volt tízéves a dél-afrikai demokrácia), a Springboks most mindössze negyedszer hódította el a serleget, igaz, egymás után ez volt a második diadala.

Az eredmény egy másik sorozatba is beleszámít (Rugby Championship), ebben a hagyományos őszi körmérkőzésben mind a négy részt vevő válogatott (Argentína, Ausztrália, Dél-Afrika, Új-Zéland) két-két győzelemmel és vereséggel áll négy forduló után.

 

 

