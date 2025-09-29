Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: pontlevonással büntették Dél-Afrikát, történelmi esélyt kapott Benin a kijutásra

2025.09.29. 17:32
Teboho Mokoena – miatta bukta a Lesotho ellen szerzett pontokat Dél-Afrika (Fotó: Imago Images)
FIFA vb 2026 afrikai vb-selejtezők Dél-Afrika dél-afrikai válogatott Benin vb-selejtezők Lesotho benini válogatott
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a hivatalos honlapján közölte, hogy Teboho Mokoena jogtalan szerepeltetése miatt 3–0-s lesothói sikernek írják jóvá a miniállam Dél-Afrika elleni selejtezőjét, amelyet a pályán a 2010-es vb házigazdája nyert meg 2–0-ra – Dél-Afrika így hárommal kevesebb, míg Lesotho hárommal több ponttal áll a tabellán.A nemzetközi szövetség emellett írásban figyelmeztette az érintett játékost, továbbá tízezer svájci frankos bírsággal büntette a dél-afrikai szövetséget (SAFA).

A döntés hatására a C-csoportban eddig a második helyen álló Benin jobb gólkülönbségével a hatos élére állt, s két fordulóval a selejtezősorozat vége előtt karnyújtásnyira került a történelmi kijutáshoz. A nyugat-afrikai állam válogatottja Ruanda és a selejtezők során önmagához képest alulteljesítő Nigéria otthonában lép pályára, míg Dél-Afrika előbb Zimbabwében vendégszerepel, majd Ruandát fogadja. 

• 9. FORDULÓ, 2025. október
Lesotho–Nigéria
Zimbabwe–Dél-Afrika
Ruanda–Benin
• 10. FORDULÓ, 2025. október
Dél-Afrika–Ruanda
Lesotho–Zimbabwe
Nigéria–Benin

1. Benin

8

4

2

2

11–7

+4

14

2. Dél-Afrika*

8

4

2

2

12–9

+3

14

3. Nigéria

8

2

5

1

9–7

+2

11

4. Ruanda

8

3

2

3

5–5

0

11

5. Lesotho*

8

2

3

3

7–10

-3

9

6. Zimbabwe

8

4

4

5–11

-6

4

a c-csoport állása

*A Dél-Afrika–Lesotho (2–0) mérkőzést a FIFA utólag 3–0-s lesothói győzelemnek írta jóvá Teboho Mokoena jogtalan pályára lépése miatt.

 

