Vb 2026: pontlevonással büntették Dél-Afrikát, történelmi esélyt kapott Benin a kijutásra

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a hivatalos honlapján közölte, hogy Teboho Mokoena jogtalan szerepeltetése miatt 3–0-s lesothói sikernek írják jóvá a miniállam Dél-Afrika elleni selejtezőjét, amelyet a pályán a 2010-es vb házigazdája nyert meg 2–0-ra – Dél-Afrika így hárommal kevesebb, míg Lesotho hárommal több ponttal áll a tabellán.A nemzetközi szövetség emellett írásban figyelmeztette az érintett játékost, továbbá tízezer svájci frankos bírsággal büntette a dél-afrikai szövetséget (SAFA).

A döntés hatására a C-csoportban eddig a második helyen álló Benin jobb gólkülönbségével a hatos élére állt, s két fordulóval a selejtezősorozat vége előtt karnyújtásnyira került a történelmi kijutáshoz. A nyugat-afrikai állam válogatottja Ruanda és a selejtezők során önmagához képest alulteljesítő Nigéria otthonában lép pályára, míg Dél-Afrika előbb Zimbabwében vendégszerepel, majd Ruandát fogadja. • 9. FORDULÓ, 2025. október

Lesotho–Nigéria

Zimbabwe–Dél-Afrika

Ruanda–Benin

• 10. FORDULÓ, 2025. október

Dél-Afrika–Ruanda

Lesotho–Zimbabwe

Nigéria–Benin 1. Benin 8 4 2 2 11–7 +4 14 2. Dél-Afrika* 8 4 2 2 12–9 +3 14 3. Nigéria 8 2 5 1 9–7 +2 11 4. Ruanda 8 3 2 3 5–5 0 11 5. Lesotho* 8 2 3 3 7–10 -3 9 6. Zimbabwe 8 – 4 4 5–11 -6 4 a c-csoport állása *A Dél-Afrika–Lesotho (2–0) mérkőzést a FIFA utólag 3–0-s lesothói győzelemnek írta jóvá Teboho Mokoena jogtalan pályára lépése miatt.