Vb 2026: pontlevonással büntették Dél-Afrikát, történelmi esélyt kapott Benin a kijutásra

A döntés hatására a C-csoportban eddig a második helyen álló Benin jobb gólkülönbségével a hatos élére állt, s két fordulóval a selejtezősorozat vége előtt karnyújtásnyira került a történelmi kijutáshoz. A nyugat-afrikai állam válogatottja Ruanda és a selejtezők során önmagához képest alulteljesítő Nigéria otthonában lép pályára, míg Dél-Afrika előbb Zimbabwében vendégszerepel, majd Ruandát fogadja.
• 9. FORDULÓ, 2025. október
Lesotho–Nigéria
Zimbabwe–Dél-Afrika
Ruanda–Benin
• 10. FORDULÓ, 2025. október
Dél-Afrika–Ruanda
Lesotho–Zimbabwe
Nigéria–Benin
|1. Benin
8
4
2
2
11–7
+4
14
|2. Dél-Afrika*
8
4
2
2
12–9
+3
14
|3. Nigéria
8
2
5
1
9–7
+2
11
|4. Ruanda
8
3
2
3
5–5
0
11
|5. Lesotho*
8
2
3
3
7–10
-3
9
|6. Zimbabwe
8
–
4
4
5–11
-6
4
*A Dél-Afrika–Lesotho (2–0) mérkőzést a FIFA utólag 3–0-s lesothói győzelemnek írta jóvá Teboho Mokoena jogtalan pályára lépése miatt.