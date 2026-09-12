Nemzeti Sportrádió

Győr rali: Vincze elképesztő volt!

T. A.T. A.
2026.09.12. 19:45
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Fotó: Facebook/Uni Győr Rally
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rali Győr rali Vincze Ferenc
Vincze Ferenc és Kocsis György hatból hat gyorsasági szakaszt megnyert szombaton, és magabiztos versenyzéssel aratott győzelmet az országos ralibajnokság idei negyedik viadalán.

ÓL SIKERÜLT. Ha valaki azt hitte, hogy Vincze Ferenc túlértékeli szombati teljesítményét, az nem ismeri jól a kétszeres abszolút bajnokot. A Skoda-pilóta úgy nyerte meg az összes szombati gyorsaságit, hogy a szeme sem rebbent, sőt, egész nap különböző kritikákat fogalmazott meg a saját autózásával kapcsolatban. 

A lényeg azonban, hogy 47.2 másodperces előnnyel megnyerte a versenyt Klausz Kristóf előtt, és ez azt jelenti, hogy az idei négy országos bajnoki futamból az utóbbi hármat ő nyerte meg. 

A bajnoki címért harcban állóknak gondjuk akadt a nap elején: László Martin defektet kapott, és az így összeszedett hátrányt próbálta ledolgozni (végül negyedikként végzett), míg Bodolai László sokszor volt az árokban, majd pedig eltört a féltengelye, és az ötös gyorsaságit hátsókerék-hajtással fejezte be (hatodik lett). Ez megint teljesen nyílttá tette a küzdelmet az élmezőnyben. 

UNI GYŐR RALI, AZ OB 4. FUTAMA, GYŐR

Abszolút végeredmény: 1. Vincze Ferenc, Kocsis György (PSZA Motorsport, Skoda Fabia RS Rally2) 53:46.6, 2. Klausz, Bán (UNI Győr WMS, Skoda Fabia Rally2 Evo) 47.2 másodperc hátrány, 3. Tóth T., Szabó J. (T+T Autóklíma Centrum, Skoda Fabia RS Rally2) 1:30.0 perc h.
Az ob állása (nem hivatalos): 1. László Martin, Zsiros Gábor 136 pont, 2. Vincze, Kocsis 135, 3. Bodolai, Deák 126

 

rali Győr rali Vincze Ferenc
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