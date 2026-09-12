Győr rali: Vincze elképesztő volt!

ÓL SIKERÜLT. Ha valaki azt hitte, hogy Vincze Ferenc túlértékeli szombati teljesítményét, az nem ismeri jól a kétszeres abszolút bajnokot. A Skoda-pilóta úgy nyerte meg az összes szombati gyorsaságit, hogy a szeme sem rebbent, sőt, egész nap különböző kritikákat fogalmazott meg a saját autózásával kapcsolatban.

A lényeg azonban, hogy 47.2 másodperces előnnyel megnyerte a versenyt Klausz Kristóf előtt, és ez azt jelenti, hogy az idei négy országos bajnoki futamból az utóbbi hármat ő nyerte meg.

A bajnoki címért harcban állóknak gondjuk akadt a nap elején: László Martin defektet kapott, és az így összeszedett hátrányt próbálta ledolgozni (végül negyedikként végzett), míg Bodolai László sokszor volt az árokban, majd pedig eltört a féltengelye, és az ötös gyorsaságit hátsókerék-hajtással fejezte be (hatodik lett). Ez megint teljesen nyílttá tette a küzdelmet az élmezőnyben.

UNI GYŐR RALI, AZ OB 4. FUTAMA, GYŐR

Abszolút végeredmény: 1. Vincze Ferenc, Kocsis György (PSZA Motorsport, Skoda Fabia RS Rally2) 53:46.6, 2. Klausz, Bán (UNI Győr WMS, Skoda Fabia Rally2 Evo) 47.2 másodperc hátrány, 3. Tóth T., Szabó J. (T+T Autóklíma Centrum, Skoda Fabia RS Rally2) 1:30.0 perc h.

Az ob állása (nem hivatalos): 1. László Martin, Zsiros Gábor 136 pont, 2. Vincze, Kocsis 135, 3. Bodolai, Deák 126