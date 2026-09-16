Nemzeti Sportrádió

F1: tíz sprintfutam és 24 versenyhétvége a jövő évi versenynaptárban

H. Á.H. Á.
2026.09.16. 11:12
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Jövőre sorozatban 42. alkalommal érkezik a mezőny a Hungaroringre (Fotó: Dömötör Csaba)
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F1 F1 2027 versenynaptár Formula–1
Szerdán délelőtt a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalos honlapján kihirdette a Formula–1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 versenyhétvége szerepel, közte 10 sprintfutam, és természetesen a Magyar Nagydíj sem hiányzik a sorból: a mezőny jövőre már a 42. alkalommal látogat a Hungaroringre, augusztus 1-én rendezik a versenyt.

Az FIA naptárából kiderül, jövőre rekordszámú sprintfutamot rendeznek, soha nem volt még korábban egy idényben belül tíz szombati rövid verseny – először lesz sprint többek között Monacóban.

A mezőny hat év szünet után tér vissza Portugáliába, Portimaóba, ahol az Algarve International Circuit fogadja majd a versenyzőket, és ugyancsak hat év kihagyás után lesz verseny ismét Törökországban, bár a Török Nagydíjnak otthont adó Isztambul Parknak még meg kell felelni a FIA homologizációs eljárásának. 

Jövőre is 24 futamból álló naptárat tervezett az FIA, s 2027-ben már nem látogat el a mezőny Zandvoortba, nem lesz tehát Holland Nagydíj, s a barcelonai pálya sem fogadja jövőre az F1-es pilótákat. Igaz, utóbbi pálya búcsúja csak ideiglenes, mert a tervek szerint a következő hat évben évenként váltja egymást a Belga és a Katalán Nagydíj.

Az sem teljesen lehetetlen egyébként, hogy lesz még változás a naptárban, mert a most kiadott változatban szerepelnek a közel-keleti futamok, ám lehet, hogy a térségben a háborús helyzet indokolja majd a változtatást. Ebben az esetben – legalábbis nemzetközi sajtóhírek szerint – még akár a holland és a katalán verseny számára is lehet visszaút a naptárba már jövőre is.

DÁTUMNAGYDÍJ
Március 14.Bahraini Nagydíj, Szahír
Március 21.Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda*
Április 4.Ausztrál Nagydíj, Melbourne
Április 11.Japán Nagydíj, Szuzuka 
Április 18.Kínai Nagydíj, Sanghaj 
Május 2.Miami Nagydíj, Miami
Május 23.Kanadai Nagydíj, Montreal 
Június 6.Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
Június 20.Portugál Nagydíj, Portimao
Július 4.Brit Nagydíj, Silverstone 
Július 11.Osztrák Nagydíj, Spielberg
Július 25.Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
Augusztus 1.Magyar Nagydíj, Mogyoród
Szeptember 5.Olasz Nagydíj, Monza
Szeptember 12.Spanyol Nagydíj, Madrid
Szeptember 26.Azeri Nagydíj, Baki
Október 3.Török Nagydíj, Isztambul*
Október 10. Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
Október 24.Amerikai Nagydíj, Austin
Október 31.Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
November 7.Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
November 20.Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas 
December 5.Katari Nagydíj, Loszaíl
December 12.Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
Dőlt betűkkel a sprintfutamok.
*: A Török Nagydíjnak otthont adó isztambuli pályának még meg kell felelnie az FIA homologizációs eljárásának.
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F1 F1 2027 versenynaptár Formula–1
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