F1: tíz sprintfutam és 24 versenyhétvége a jövő évi versenynaptárban
Az FIA naptárából kiderül, jövőre rekordszámú sprintfutamot rendeznek, soha nem volt még korábban egy idényben belül tíz szombati rövid verseny – először lesz sprint többek között Monacóban.
A mezőny hat év szünet után tér vissza Portugáliába, Portimaóba, ahol az Algarve International Circuit fogadja majd a versenyzőket, és ugyancsak hat év kihagyás után lesz verseny ismét Törökországban, bár a Török Nagydíjnak otthont adó Isztambul Parknak még meg kell felelni a FIA homologizációs eljárásának.
Jövőre is 24 futamból álló naptárat tervezett az FIA, s 2027-ben már nem látogat el a mezőny Zandvoortba, nem lesz tehát Holland Nagydíj, s a barcelonai pálya sem fogadja jövőre az F1-es pilótákat. Igaz, utóbbi pálya búcsúja csak ideiglenes, mert a tervek szerint a következő hat évben évenként váltja egymást a Belga és a Katalán Nagydíj.
Az sem teljesen lehetetlen egyébként, hogy lesz még változás a naptárban, mert a most kiadott változatban szerepelnek a közel-keleti futamok, ám lehet, hogy a térségben a háborús helyzet indokolja majd a változtatást. Ebben az esetben – legalábbis nemzetközi sajtóhírek szerint – még akár a holland és a katalán verseny számára is lehet visszaút a naptárba már jövőre is.
|DÁTUM
|NAGYDÍJ
|Március 14.
|Bahraini Nagydíj, Szahír
|Március 21.
|Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda*
|Április 4.
|Ausztrál Nagydíj, Melbourne
|Április 11.
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|Április 18.
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|Május 2.
|Miami Nagydíj, Miami
|Május 23.
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|Június 6.
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|Június 20.
|Portugál Nagydíj, Portimao
|Július 4.
|Brit Nagydíj, Silverstone
|Július 11.
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|Július 25.
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|Augusztus 1.
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|Szeptember 5.
|Olasz Nagydíj, Monza
|Szeptember 12.
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|Szeptember 26.
|Azeri Nagydíj, Baki
|Október 3.
|Török Nagydíj, Isztambul*
|Október 10.
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|Október 24.
|Amerikai Nagydíj, Austin
|Október 31.
|Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
|November 7.
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|November 20.
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|December 5.
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|December 12.
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|Dőlt betűkkel a sprintfutamok.
*: A Török Nagydíjnak otthont adó isztambuli pályának még meg kell felelnie az FIA homologizációs eljárásának.