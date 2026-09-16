F1: tíz sprintfutam és 24 versenyhétvége a jövő évi versenynaptárban

Az FIA naptárából kiderül, jövőre rekordszámú sprintfutamot rendeznek, soha nem volt még korábban egy idényben belül tíz szombati rövid verseny – először lesz sprint többek között Monacóban.

A mezőny hat év szünet után tér vissza Portugáliába, Portimaóba, ahol az Algarve International Circuit fogadja majd a versenyzőket, és ugyancsak hat év kihagyás után lesz verseny ismét Törökországban, bár a Török Nagydíjnak otthont adó Isztambul Parknak még meg kell felelni a FIA homologizációs eljárásának.

Jövőre is 24 futamból álló naptárat tervezett az FIA, s 2027-ben már nem látogat el a mezőny Zandvoortba, nem lesz tehát Holland Nagydíj, s a barcelonai pálya sem fogadja jövőre az F1-es pilótákat. Igaz, utóbbi pálya búcsúja csak ideiglenes, mert a tervek szerint a következő hat évben évenként váltja egymást a Belga és a Katalán Nagydíj.

Az sem teljesen lehetetlen egyébként, hogy lesz még változás a naptárban, mert a most kiadott változatban szerepelnek a közel-keleti futamok, ám lehet, hogy a térségben a háborús helyzet indokolja majd a változtatást. Ebben az esetben – legalábbis nemzetközi sajtóhírek szerint – még akár a holland és a katalán verseny számára is lehet visszaút a naptárba már jövőre is.