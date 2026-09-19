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MotoGP: Martín a nyolcadik helyről jött fel az élre az ausztriai sprintfutamon

I. SZ.I. SZ.
2026.09.19. 15:30
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Jorge Martín vesztett helyzetből nyerte meg az ausztriai sprintfutamot (Fotó: AFP)
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Marc Márquez Pedro Acosta MotoGP Jorge Martín
Jorge Martín kalandos körülmények között nyerte meg a MotoGP Osztrák Nagydíjának szombati sprintfutamát a Red Bull Ringen.

A legutóbbi hét nagydíjhétvégén öt főfutamot és négy sprintversenyt megnyerő Marc Márquez a második helyről indulva már az első métereken támadta a pole pozíciós Jorge Martínt, akivel azonos pontszámmal várták az ausztriai hétvégét.

Az első kanyarban a gyári Apriliával száguldó Martín még az élen maradt, de Márquez a sikánban agresszív manőverrel leterelte a pályáról riválisát, és az élre állt. Martín lendületet vesztett, s a nyolcadik helyig csúszott vissza, miközben Márquezt a domb tetején az éles jobbkanyarban támadta és meg is előzte Pedro Acosta a KTM-mel. Acosta ezután meglógott és magabiztosan vezetett, míg Martín körről körre vette vissza a rajt után elvesztett pozíciókat, és a 14 körös futam felénél már a harmadik helyen száguldott Márquez mögött. A célegyenes végén meg is előzte a Ducatit, de Acosta utolérésére nem lett volna esélye.

Csakhogy a KTM spanyol versenyzője az élen haladva, senkitől sem zavartatva három körrel a vége előtt elesett, s ezzel eldobta magától a győzelmet. Azzal, hogy Martín és Márquez nem 2. és 3. lett, hanem az első két helyen zárták a futamot, 9 és 7 helyett 12 és 9 pontot kaptak, azaz Martín előnye három pont a vasárnapi 14 órakor kezdődő főfutam előtt.

A mezőnybe motokrosszbaleset miatt két versenyhétvége kihagyása után visszatérő Ogura Ai negyedikként fejezte be a sprintfutamot, Marco Bezzecchi mögött, így az első négy helyből három az Apriliáé lett.

 

Marc Márquez Pedro Acosta MotoGP Jorge Martín
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