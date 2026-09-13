MotoGP: Marc Márquez újra nyert, és utolérte Jorge Martínt a vb-pontverseny élén

Drámaian indult a verseny, a szombati sprintfutamon a pole-ból rajtolva azonnal Marc Márquez mögé visszaeső Marco Bezzecchi ezúttal megőrizte az első helyét a rajtnál, de az élről bukott, és fel kellett adnia a versenyt.

Márquez így ismét az élre került, mögötte a vb-pontversenyt vezető Jorge Martín haladt a hófehér Apriliával, amelynek festésével a Vespa megalapításának 80. évfordulójára emlékeztek, a versenyzők fehér kezeslábasa pedig Gilles Villeneuve F1-es legenda 1981-es monacói győzelme előtt tisztelgett, a kanadai a Ferrarinál versenyezve fehérbe öltözött, és a Vespa ott volt a szponzorai között.

A 7. körig várt Martín, aztán megelőzte a címvédőt – bár két spanyol versenyző Ducatin és Aprilián ült, nem fért kétség hozzá, hogy a misanói közönség Martín mellett áll Márquez ellenében. Marc Márquez ezután Martín mögött haladva „bevárta” öccsét, a Gresini Ducatin ülő Álex Márquezt, és a 12. körben megelőzte Martínt, aki mellett két körrel később ugyanúgy a 6-os kanyarban Álex Márquez is elment, és a vb-éllovas már csak a harmadik volt, nyomában a KTM-es Pedro Acostával. Acosta újabb két kört követően szintén megelőzte az Apriliát, akit Fermín Aldeguer is maga mögé utasított.

A zuhanás az ötödik helyen ért véget, s mivel Marc Márquezt a célba kísérte az öccse, a címvédő 14 ponttal többet szerzett az éllovasnál, amivel pontszámban beérte Martínt, és több győzelmének (5–1-re vezet ebben a tekintetben) köszönhetően át is vette tőle a vezetést.

A nyári szünet előtt kiváló formát mutató Ogura Ai a Japánban töltött szabadsága során elszenvedett motokrosszbalesete miatt már a második versenyhétvégét hagyta ki, és tovább zuhant a vb-pontversenyben, amelyben a Német Nagydíj után második volt, most viszont már csak a hatodik.

Folytatás egy hét múlva Ausztriában.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB

SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO

MotoGP (27 kör, 114.102 km)

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 43:13.013 perc

2. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 0.657 másodperc hátrány

3. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 2.326 mp h.

4. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 6.027 mp h.

5. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 14.021 mp h.

6. Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse-Aprilia) 18.252 mp h.

Az állás: 1. M. Márquez 274 pont (5 győzelem), 2. Martín 274 (1 gy), 3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 241

Moto2 (22 kör, 92.972 km)

1. Manuel González (spanyol, Kalex) 34:57.913 perc

2. Collin Veijer (holland, Kalex) 2.451 mp h.

3. Barry Baltus (belga, Kalex) 4.692 mp h.

Az állás: 1. González 232.5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 185, 3. Iván Ortolá (spanyol, Kalex) 157.5

Moto3 (20 kör, 84.520 km)

1. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 33:42.713 perc

2. David Almansa (spanyol, KTM) 0.021 mp h.

3. Brian Uriarte (spanyol, KTM) 1.343 mp h.

Az állás: 1.Quiles 281pont, 2. Almansa 174, 3. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 159