MotoGP: Marc Márquez idén hatodszor nyert sprintfutamot

A gyári Ducati spanyol pilótája a rajtnál megelőzte a pole pozícióból induló Marco Bezzecchit, és a továbbiakban nem is engedte vissza az élre az Aprilia versenyzőjét.

Kettejük mögött a világbajnoki éllovas Jorge Martín lett a harmadik a másik gyári Apriliával, miután a dobogós helyért vívott csatában felülmúlta az olasz Fabio Di Giannantoniót.

Márquez az idei hatodik sprintfutamgyőzelmét aratta, öt pontot faragott a vb-pontversenybeli hátrányából Martínnal szemben, és már csak 14 pont van közöttük.

A vasárnapi fő verseny 14 órakor kezdődik.