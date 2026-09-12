MotoGP: Marc Márquez idén hatodszor nyert sprintfutamot
A világbajnoki címvédő Marc Márquez nyerte meg a gyoraságimotoros-vb MotoGP kategóriájának szombati sprintfutamát a misanói San Marinó-i Nagydíjon.
A gyári Ducati spanyol pilótája a rajtnál megelőzte a pole pozícióból induló Marco Bezzecchit, és a továbbiakban nem is engedte vissza az élre az Aprilia versenyzőjét.
Kettejük mögött a világbajnoki éllovas Jorge Martín lett a harmadik a másik gyári Apriliával, miután a dobogós helyért vívott csatában felülmúlta az olasz Fabio Di Giannantoniót.
Márquez az idei hatodik sprintfutamgyőzelmét aratta, öt pontot faragott a vb-pontversenybeli hátrányából Martínnal szemben, és már csak 14 pont van közöttük.
A vasárnapi fő verseny 14 órakor kezdődik.
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