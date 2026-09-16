Teljessé vált a MotoGP 2027-es rajtlistája, öt újonc érkezik

A MotoGP-ben jövőre is öt gyártó csapatai indulnak, a Ducati a gyári alakulata mellett két partnercsapatot indít, az Aprilia, a KTM, a Honda és a Yamaha egyet-egyet.

Hatalmas mozgás volt a piacon, csak Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Johann Zarco és Toprak Razgatlioglu maradt az idei istállójánál. Hozzájuk csatlakozhat Diogo Moreira, aki (David Alonsóhoz hasonlóan) szerződésben áll a Hondával, de az még nem dőlt el, hogy az LCR-nél marad, vagy a gyári csapathoz kerül.

Öt új versenyző érkezik, Senna Agius mellett a spanyol Daniel Holgado és Izan Guevara, valamint a kolumbiai David Alonso a Moto2-ből, míg a tavaly két MotoGP-futamon már induló olasz Nicolo Bulega a Superbike-vb-ről.

A dél-afrikai Brad Binder, az ausztrál Jack Miller, az olasz Franco Morbidelli, illetve a spanyol Álex Rins és Maverick Vinales kikerül a mezőnyből.

A MOTOGP 2027-ES RAJTLISTÁJA

Ducati (gyári): Marc Márquez (spanyol), Pedro Acosta (spanyol)

Gresini Ducati: Joan Mir (spanyol), Daniel Holgado (spanyol)

VR46 Ducati: Fermín Aldeguer (spanyol), Nicolo Bulaga (olasz)

Aprilia (gyári): Marco Bezzecchi (olasz), Francesco Bagnaia (olasz)

Trackhouse Aprilia: Enea Bastianini (olasz), Raúl Fernández (spanyol)

KTM (gyári): Fabio Di Giannantonio (olasz), Álex Márquez (spanyol)

Tech3 KTM: Luca Marini (olasz), Senna Agius (ausztrál)

Honda (gyári): Fabio Quartararo (francia)

LCR Honda: Johann Zarco (francia)

Honda (gyári/LCR): David Alonso (kolumbiai), Diogo Moreira (brazil)

Yamaha (gyári): Ogura Ai (japán), Jorge Martín (spanyol)

Pramac Yamaha: Toprak Razgatlioglu (török), Izán Guevara (spanyol)