A Győr úgy nyert, ahogy akart a norvég Storhamar ellen

KÉZILABDA, NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

STORHAMAR HANDBALL ELITE (norvég)–GYŐRI AUDI ETO KC 20–30 (13–20)

Hamar, 1304 néző. V: Oyarzun, Zaragüeta (spanyolok)

STORHAMAR: Raasok – Marszenics 2, PEDERSEN 5 (3), Mastad 1, Högseth 3, Enkerud 2, Venn 2. Csere: Stensland (kapus), Svensson, Vatne 1, Lökka Hagen 2, Nordstrand 2, Amundsen. Edző: Kenneth Gabrielsen

GYŐR: SZEMEREY – Hovden 4, ELVER 9, Breistöl 2, Bouktit 2, STANKO 6 (4), Zákányi. Csere: S. TOFT (kapus), TH. Rushfeldt Deila, Housheer 2, Brattset Dale 3, Dulfer, Győri-Lukács 1, Nze Minko 1. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–2. 10. p.: 6–6. 22. p.: 9–13. 26. p.: 10–18. 37. p.: 17–22. 49. p.: 19–23. 54. p.: 19–27

Kiállítások: –, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Endre Fintland (másodedző): – A végeredmény rosszabb képet mutat, mint amilyen a találkozó volt, keményen küzdöttünk, de mindkét játékrészben akadtak kritikus periódusaink.

Per Johansson: – Hátul kimagasló mérkőzést játszottunk, és ha azt nézzük, mennyi gólhelyzetet alakítottunk ki, támadásban is magas szinten teljesítettünk. Egyszerűen csak túl sok ziccert hagytunk ki.

HAMAR KÉTGÓLOS ELŐNYBE került a Győr a Storhamar vendégeként a Bajnokok Ligájában, ám a norvég együttes rövidesen felzárkózott. Potyogtak tehát a gólok az első percekben, sem a hazai, sem a vendég védelem nem jeleskedett. 6–6 után lendületbe került az ETO, formás támadások során Helena Elver és Tjasa Stanko jeleskedett elöl, és a hátsó alakzat is egyre stabilabbá vált. Per Johansson 14–10-es győri vezetésnél kért időt, a tréner szavai hatásosnak bizonyultak, négy-nullás rohanásnak köszönhetően már nyolccal vezettek a zöld-fehérek. Kenneth Gabrielsen is magához hívta csapatát, a félidő utolsó perceire feljavult a hazaiak hatékonysága, hét a hat elleni játékra átállva kozmetikáztak az eredményen. A slusszpoén a győrieké lett, Sanko időn túli hetesből szerezte meg csapata huszadik, saját maga hatodik találatát.

A szombati Dortmund–CSM Bucuresti meccs is megmutatta (a vendég román együttes szintén 20–13-ra vezetett a félidőben, majd kikapott három góllal), a jókora előny ellenére sem szabad elkényelmesedni. A norvégok jobban kezdték a második játékrészt, négyre csökkenhetett volna a győriek előnye, csakhogy Christina Pedersen kihagyta a hetest, majd – immár emberhátrányban – Sandra Toft védett nagyot egy ziccerben. Hét az öt ellen sem ment a gólszerzés a vendégeknek, Johansson mindenesetre időt kért, nem jöttek ugyanis a győri találatok.

Hét a hat elleni játékkal is megpróbálkoztak a vendégek, de így sem sikerült hosszú percekig elmozdulni a 23–18-as állásról. A találkozót a norvég szövetségi kapitány, Ole Gustav Gjekstad is a helyszínről figyelte, a hazaiak keretéből kettő, a győriektől négy játékost hívott be a hétvégi Európa-kupára, ahol a magyarokkal találkoznak az elődöntőben.

A hajrára Emilie Hovden vezérletével visszaállította fölényes előnyét az ETO. A meccs legjobbja, Elver a bal szélről is betalált, rajta, Sandra Tofton és Stankón kívül a vendégek védekezését lehetett igazán dicsérni. A győriek 30–20-ra nyertek, így hibátlan mérleggel mehetnek szünetre. Októberben már nehezebb ellenfelek következnek, előbb a román bajnok Gloria Bistrita majd a sorozat címvédője, a francia Metz érkezik az Audi Arénába.