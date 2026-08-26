Nemzeti Sportrádió

Csapatot vált a MotoGP egyik legnagyobb tehetsége

2026.08.26. 14:15
Fermín Aldeguer csapataot vált az idény végén (Fotó: Getty Images)
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Fermín Aldeguer VR46 MotoGP
Az idény végén csapatot vált a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájának (MotoGP) egyik legnagyobb tehetsége, Fermín Aldeguer.

A 21 esztendős spanyol motoros jelenleg a Gresini Racinget erősíti, a következő évadtól viszont már a VR46 csapatának sikereiért harcolhat.

Az istálló közleménye szerint Aldeguer ezzel együtt hivatalosan a gyári Ducati „alkalmazottja” lesz, és a sorozatban is az olasz gyártó csúcskategóriás modelljével száguldhat.

A fiatal motoros tavaly mutatkozott be a MotoGP-ben, első idényében háromszor állt dobogón, Indonéziában pedig futamot is nyert – minden idők második legfiatalabbjaként –, amivel kiérdemelte az Év Újonca díjat.

 

Fermín Aldeguer VR46 MotoGP
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